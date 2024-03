Sofía González, una profesora con mucho arte

En un mundo cada vez más digitalizado, donde la atención de los jóvenes es disputada por todo tipo de distracciones, Sofía González ha encontrado una manera innovadora de enseñar: a través de los dibujos. Conocida cariñosamente por sus alumnos como "la profe de los dibujos", González ha combinado su pasión por el arte y la historia utilizando los mapas visuales como enfoque pedagógico.

En el ámbito educativo la memorización tradicional a menudo prevalece, sin embargo, esta maestra ha desafiado las convenciones, cambiando la forma en que sus estudiantes interactúan con la historia. La malagueña ha introducido el visual thinking en sus clases, un método que utiliza imágenes y colores para facilitar el aprendizaje.

Desde su perfil en Instagram, @pinceladadehistoriaoficial, González comparte esquemas visuales y dibujos que simplifican conceptos históricos complejos. Su objetivo es hacer que la historia sea "accesible y atractiva" para sus alumnos. La docente, originaria de Ronda, no solo ha logrado cautivar a una amplia audiencia en redes, sino que ya ha sacado su primer libro; Las pizarras de la historia del mundo, y ya va camino del segundo. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿Qué la llevó a adoptar este enfoque único en su enseñanza?

Inicios y pasión por el arte

Desde sus días de estudiante de Historia del Arte en la universidad, González siempre supo que quería dedicarse a la docencia. Aunque consideró la posibilidad de enseñar en la universidad, finalmente optó por dar clases en Secundaria y Bachillerato. Ahora es maestra en el Colegio Internacional de Torrequebrada: "Me gusta hacer que los jóvenes disfruten de la Historia y conseguir que vengan a clase contentos y con ganas de aprender".

Aunque siempre tuvo habilidades para el dibujo, González nunca pensó en orientar su carrera en torno a ello. A pesar de haber estudiado bachillerato de artes, ve el dibujo más como un pasatiempo que como una profesión: "Mi pasión por el arte la enfoqué más hacia la parte de historia que al dibujo". Sin embargo, lo que consideraba tan solo un hobby, se ha convertido en una valiosa herramienta.

Durante su etapa estudiantil, la rondeña ya utilizaba esquemas visuales para ayudarse a preparar los exámenes. Este método fue fundamental para aprobar sus oposiciones: "He tenido que estudiar temarios de Historia muy grandes y densos, y a mí siempre me funcionó este método. Nunca pensé que le podría servir a alguien más hasta que probé con mis alumnos".

Un nuevo enfoque pedagógico

No fue hasta que comenzó a dar clases que descubrió el potencial de este método para enseñar. Durante la pandemia, cuando las clases se trasladaron al formato en línea, "era imposible" explicar los temarios simplemente hablando a través de una pantalla. "Los niños se distraían y se evadían", explica González.

"Un día decidí coger la pizarra pequeña con la que estudiaba durante mis oposiciones, y me puse a dibujar algunos conceptos mientras explicaba. Los alumnos empezaron a interesarse más, a abrir los micros, a participar y hacer preguntas. Al día siguiente ya preparé el esquema visual y los dibujos con antelación, e incluso ellos también me pidieron que siguiera dando las clases así. Ahí me di cuenta de lo bien que funcionaba", ha compartido la docente.

Después de ver el éxito de sus dibujos, González decidió compartir su trabajo en Instagram, animada por el alumnado. "Fueron ellos los que me sugirieron que crease una cuenta para que más gente pudiera ayudarse de mis dibujos, porque incluso amigos suyos de otros coles les pedían los mapas visuales para estudiar", admite.

Bajo el nombre de Pincelada de historia, su perfil se convirtió rápidamente en un referente. El éxito de la cuenta llamó la atención de una editorial, que la contactó para escribir un libro de historia universal. Como resultado, nació su primera obra; Las pizarras de la historia del mundo. Publicado el año pasado, el volumen contiene 23 pizarras dibujadas por González, que resumen todos los temas de la asignatura de Historia desde primero hasta cuarto de secundaria. Es decir, abarca desde las primeras civilizaciones hasta la Guerra Fría.

El futuro de la educación

Como consecuencia al cambio en el modelo de enseñanza que impartía en sus clases, no solo mejoraron las calificaciones de los estudiantes, también aumentó el interés en la asignatura. "Se nos olvida muchas veces la parte creativa a la hora de dar clase. Aunque los profesores veamos a los adolescentes como miniadultos, todavía tienen esa necesidad de la niñez de utilizar la imaginación y desarrollar su creatividad. Por eso les enseño a hacer sus propios esquemas y dibujos. Y esto es algo que les ayuda a estudiar, pero también despierta su espíritu crítico, y hace que aprendan a distinguir entre lo que es importante y lo que no", ha compartido la maestra.

¿Pero por qué es tan efectivo este método de aprendizaje? Según González, porque ayuda a los estudiantes a comprender la información antes de memorizarla. Les anima a analizar y sintetizar, en lugar de simplemente recordar hechos y fechas. Además, por supuesto, de fomentar la creatividad y hacer que las clases "no sean tan aburridas".

La importancia de asignaturas como Historia en la educación no debe subestimarse. Al menos es así como piensa González: "Hay que dejar de ver la Historia como una asignatura de memorizar y olvidar. Se trata de una de las materias más importantes porque da a los jóvenes una visión de las cosas que han pasado y como se han solucionado. Les ayuda a construir un criterio propio y a convertirse en los ciudadanos del futuro. Algo que es muy importante sobre todo en estos tiempos en los que está tan polarizado todo".

González ha recalcado además la importancia de reinventarse constantemente como docente para adaptarse a las necesidades de las nuevas generaciones: "Los alumnos de hace 20 años no eran iguales que los de ahora. Hay que modernizarse, y eso no significa necesariamente entender por ejemplo el mundo de las redes sociales, simplemente adaptar las clases a los estudiantes y hacerlas atractivas para facilitar su comprensión".

Su próximo libro sobre la historia de España ya está en camino. Además, planea escribir un tercero centrado exclusivamente en la historia del arte, llevando su enfoque pedagógico a otras áreas.