En la segunda jornada de la EVAU en Andalucía, la de este miércoles, se realizó el examen de Matemáticas II y poco después de finalizar un grupo de estudiantes inició una petición en Change.org para apelar dicha prueba. "Por su contenido poco conciso y su alta dificultad, que no representa ni de lejos el conocimiento adquirido en Bachillerato y por lo tanto no se puede demostrar lo aprendido durante dos años", dice el texto que ya ha superado las 8.400 firmas de apoyo.

"He sacado un 10 en la evaluación final y sólo he sido capaz de terminar una actividad", comenta una alumna afectada en dicha plataforma. Asegura que no había visto nunca esos tipos de enunciados y eso le provocó "un estado de nervios y ansiedad" que le impidió concluir el examen. Otro alumno apunta que "casi salgo llorando del examen" y lamenta que "desgraciadamente no seremos escuchados". También afirman que la prueba les puede arruinar sus expectativas de carrera.

En la plataforma no sólo están proliferando los mensajes de alumnos, que claman contra lo que consideran una "injusticia". También de sus familias y profesores, que no consideran los contenidos pedidos en la prueba acorde con los evaluados durante el último curso de Bachillerato. Además, son muchas las voces que demandan una Selectividad conjunta para toda España.

Aún así, la Universidad de Málaga no ha registrado ni quejas oficiales ni incidencias por parte del alumnado examinado de esta materia. La EVAU ha concluido este jueves con normalidad en las 17 sedes instaladas para atender a los más de 7.700 alumnos matriculados. El próximo 20 de junio llegará el momento de comprobar los resultados y saber si tendrán opciones de acceder a la titulación deseada.

El año pasado más de 41.000 personas reclamaron la repetición de la prueba de esta misma materia porque una errata en la opción B había dificultado su solución.