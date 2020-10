Reino Unido, Alemania, Francia y Portugal confían en el éxito de la Costa del Sol tras la pandemia

La Costa del Sol ha sido siempre un refugio, un lugar idílico para los turistas europeos y la pandemia por coronavirus ha cortado la relación de golpe, sin anestesia, lo que ha provocado que este verano apenas hubiera un 25% de viajeros internacionales. ¿Qué piensan en Reino Unido, Alemania, Francia o Portugal de la situación actual en Málaga? Este diario se ha puesto en contacto con los cónsules de estos cuatro países en Andalucía y la respuesta es común: Málaga no ha perdido ni un ápice de interés y los turistas regresarán en cuanto se normalice la situación.

“Málaga es un destino muy querido por los británicos y prueba de ello es que viven 45.000 en la provincia y millones la visitan cada año”, comenta Charmaine Arbouin, cónsul de Reino Unido en Andalucía, quien subraya que “en este momento la salud pública debe primar por encima de todo y actualmente el ministerio de Exteriores británico desaconseja todos los viajes no esenciales a España, basándose en la evaluación actual de los riesgos de Covid-19 en el país, una evaluación que se revisa de forma constante”.

No obstante, la cónsul británica afirma que “estoy segura de que el mercado turístico británico en Málaga se recuperará tan pronto volvamos a la normalidad porque los ciudadanos de Reino Unido adoran esta provincia”. En este sentido, Arbouin indica que “confiamos plenamente en el sistema sanitario español y los ciudadanos de Reino Unido están muy satisfechos con la atención médica que han recibido”. De cara al futuro, al margen de la relación que pueda haber con el Brexit, la cónsul británica señala que “debemos apostar por un turismo responsable y seguro, debemos ser conscientes de que los viajes van a ser diferentes, el turismo va a ser diferente y los desplazamientos internacionales también tendrán que adaptarse a esta nueva normalidad”.

Arnulf Braun, cónsul de Alemania, va en la misma línea. “Desafortunadamente, muchos alemanes están renunciando este año a los viajes a su destino favorito debido a la pandemia. Mientras que el año pasado más de 11 millones de alemanes vinieron a España (de los cuales unos 2 millones fueron a Andalucía) este número ha disminuido significativamente este año. Después del estado de alarma en la primera mitad del año, muchos esperaban para este otoño un retorno a la normalidad. En el consulado recibimos un gran número de llamadas y correos electrónicos de alemanes demandando información ya que querían pasar sus vacaciones aquí; pero por desgracia no ha sido posible por el creciente número de infecciones”, indica Braun quien, no obstante, recalca que “Málaga no ha perdido ni perderá nada de su atractivo como resultado de la pandemia”.

El cónsul alemán detalla que los germanos apenas han venido este año a la Costa del Sol por cuatro motivos. El primero es que desde el 14 de agosto hay una advertencia de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán recomendando no viajar a las zonas donde haya más de 50 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días “y lamentablemente este es el caso de muchas regiones de España en este momento”. A eso se le ha añadido la incertidumbre sobre qué se iban a encontrar en Málaga, el temor a que los vuelos se pudieran cancelar de forma repentina como ocurrió en marzo y abril, así como el miedo a contagiarse en el avión, y, en cuarto lugar, evitar también una cuarentena a su regreso a Alemania.

En cualquier caso, el cónsul alemán destaca que “estoy convencido de que, cuando haya una vacuna disponible, Málaga, la Costa de Sol, Andalucía y España volverán a ser el principal destino de viaje y vacaciones de los alemanes”. Braun afirma que muchos alemanes ya se están planteando qué hacer cuando finalice la pandemia. “El turismo volverá a estar en auge y Málaga debería estar lista para garantizar el mejor servicio posible y un alto estándar de seguridad y desde ya debería hacer publicidad para asegurar a los turistas alemanes y extranjeros que después de la pandemia la Costa del Sol les espera con los brazos abiertos, ofreciéndoles calidad y seguridad”, subraya el cónsul germano como fórmula a seguir por las autoridades y empresas turísticas malagueñas.

“Las medidas preventivas sanitarias no han frenado al turista francés en su intención de venir a España y Málaga sigue siendo uno de los destinos elegidos por nuestros compatriotas”, afirma la cónsul francesa, Nathalie Hadj, quien lamenta que “son más bien las escasas comunicaciones aéreas durante el verano las que han impedido una mayor afluencia de franceses a Málaga”. Hadj recalca que es “imprescindible” que haya un mayor número de rutas aéreas directas entre destinos franceses y la Costa del Sol.

Rafael Pérez Peña es el cónsul de Portugal y el decano consular y también considera clave la recuperación de las rutas aéreas. “Un sector que determinará, una vez superada la pandemia, la vuelta a la normalidad, será sin lugar a dudas el transporte, ya que sin él no tendríamos turistas. El Covid va a castigar con más énfasis a las compañías aéreas, por ello hay que estar muy pendiente de los movimientos de este sector para que la Costa del Sol siga siendo un destino bien conectado con el mundo”, subraya Pérez Peña, quien también achaca la pérdida de turistas a “la inseguridad sanitaria, motivada por la reactivación descontrolada del virus y su impacto en la red hospitalaria, o el miedo al posible cierre de fronteras o el confinamiento por cuarentena tanto del país emisor como del receptor”.

Para salir de esta situación, el decano consular cree que “indefectiblemente tendremos que asumir la situación y adaptarnos, apoyándonos en formación, profesionalidad, digitalización e inteligencia artificial, para facilitar la llegada de un nuevo perfil de cliente entre 25 y 45 años -que son los menos temerosos a viajar- así como del turista de proximidad, a fin de reactivarnos y aspirar a salir reforzados”.