La ONCE reparte 745.000 euros en La Paz y El Palo en Málaga: "Sabía que daría el sartenazo"

La ONCE repartió este pasado miércoles 745.000 euros en Málaga, entre los barrios de La Paz y El Palo. La mayor fortuna la ha dado Antonio Osuna en la calle Beethoven, donde vendió la serie agraciada con el mayor premio que ofrecen los sorteos de diario de la ONCE, medio millón de euros.

En concreto Osuna, que es afiliado a la ONCE y vendedor desde 2011, vendió la serie premiada con medio millón y otros cinco cupones premiados con 35.000 euros (otros 175.000 euros), repartiendo así en total 675.000 euros.

“Yo sabía que lo iba a dar, pero no me lo esperaba. Siempre les digo a mis clientes que algún día daré el sartenazo, el día menos pensado, y cuando llega, no te lo crees”, explica. Antonio se declara feliz por haber dado fortuna a sus vecinos. “Aquí viene la gente pensando en la hipoteca de sus hijos y sus nietos, con la intención de ayudarles, te cuentan su vida, nos cuentan anécdotas, los escuchamos -afirma-. Me alegro mucho por ellos, es una alegría muy grande”.

Por su parte, Jesús Bueno, vendedor desde 2006, vendió otros dos cupones, a través del TPV por el que el cliente elige el número que juega, premiados con 35.000 euros, repartiendo así 70.000 euros en la Avenida Juan Sebastián Elcano, en El Palo.

El sorteo de este miércoles tenía motivo andaluz, dedicado al IV centenario del nombramiento de Velázquez como pintor del rey, y ha repartido otros 210.000 euros en San Fernando (Cádiz) y 35.000 euros en Viator (Almería), repartiendo así cerca de un millón de euros entre las tres provincias andaluzas. El resto de los premios han ido a Canarias y Cataluña.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.