Guerra al amianto: cerca de 80 colegios e institutos de Málaga retiran este mineral

El uso generalizado del amianto empezó en la década de los 70 en diferentes sectores porque sus fibras son un excelente aislante, no es conductor de la electricidad y resiste al calor, al fuego y a los productos químicos y, además, tenían un costo bajo. Pero tiene efectos nocivos para la salud cuando está deteriorado o se manipula. Si se inhala, las fibras se pueden quedar adheridas a los pulmones y provocar cáncer a largo plazo. Tras recibir numerosas solicitudes por parte de los centros educativos de toda la región, la Junta de Andalucía decidió crear un Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para retirar el amianto de los colegios andaluces.

En Málaga con este plan, que se creó en 2019, se han previsto 94 actuaciones, de las cuales 78 han concluido y el resto están a punto de hacerlo. Los dos últimos centros en los que se ha retirado el amianto son el CPR San Hilaria de Potiers, en Comares, y el CEIP La Gloria de Vélez-Málaga. Actualmente, se encuentran en construcción o a punto de terminar otras siete obras en los municipios de Antequera, Benalmádena, Benamargosa, Estepona, Málaga y Vélez-Málaga, mientras que cinco más están ya contratadas en Alhaurín el Grande, Málaga y Marbella.

Los centros educativo en los que se está quitando el amianto todavía en la provincia son: IES Sierra Bermeja; IES Fernando de los Ríos; IES Miraflores de los Ángeles; CEIP Salvador Allende; CEIP Vicente Aleixandre; CEIP Miguel Fortes Fortes; IES Los Colegiales; CEP José Rodríguez Galán; IES Antonio Gala; CEIP Sierra Bermeja; CEPR Miguel Hernández; y CEIP El Romeral.

Uno de los centros educativos donde se ha llevado a cabo la retirada de este material ha sido el IES Sierra Bermeja. Su director, Antonio Gálvez, asegura que solicitaron la retirada del amianto hace unos años y que al regresar al centro en septiembre ya habían terminado las obras que empezaron en la época estival. “El centro son todo casitas que están unidas por unos pasillos al exterior y esos pasillos son los que tenía encima a modo de parasol el amianto”, explica Gálvez. También añade que quedan algunos "remates” y que no va a perjudicar a la actividad de los estudiantes.

En otro colegio donde también se ha retirado el amianto y no ha afectado el inicio de curso ha sido el CEIP Miguel Fortes Fortes en Benamargosa. El alcalde del municipio, Salvador Arcas, sostiene que este mineral se retiró “antes de que comenzara el colegio”. Asimismo, cuenta que cuando les comunicaron que iban a empezar los trabajos, tomaron precauciones y anunciaron “a los vecinos que viven más cerca del colegio que cerraran las puertas” para aislarse del material. Ahora ya está todo terminado y no ha interferido en la rutina escolar de los pequeños.

En estas actuaciones se ha trabajado para retirar y sustituir cubiertas, lo que también ha contribuido a mejorar la envolvente de los edificios y también a la retirada de otros elementos constructivos con fibrocemento como depósitos, bajantes y canalones, según informan desde la Junta de Andalucía. El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga, Miguel Briones explicó que actualmente no existe legislación o planificación nacional ni internacional que obligue a la retirada inmediata del amianto de las construcciones educativas, pero sí la recomendación de su eliminación para el año 2028, por lo que indicó que el Gobierno andaluz se ha adelantado a esta recomendación programando la eliminación total de este elemento en los centros escolares públicos.

Asimismo, cabe destacar que los 94 centros sobre los que se está actuando para quitar el amianto no son los únicos de la provincia que tienen en sus infraestructuras este material. A raíz de esto, desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo, aseguran que ya han recibido solicitudes de otros centros educativos que piden que se les retire el amianto. Estas peticiones, según indican las fuentes consultadas, las tendrán en cuenta para un próximo plan, pero remarcan que este material no es nocivo para las personas a no ser que se manipule.