Rubén Otero, CEO de Otero Group: "Málaga demanda 2.000 viviendas anuales y se ponen en carga mil"

La empresa malagueña Otero Group anunció la pasada semana que, en unión con el grupo inversor sueco Iberian Yield Investment AB, se va a lanzar de lleno a la construcción de viviendas en alquiler en Málaga capital y en la provincia bajo la marca Lagoom Living. Van a empezar en Distrito Zeta, aunque la intención es ir mucho más allá. Su CEO, Rubén Otero, detalla los planes de la firma en esta entrevista con este diario.

-¿Cuándo se estima que Lagoom Living sea una realidad?

-El acuerdo estratégico de Otero Group e Iberian Yield Investement AB fue gestado a finales de 2020 y materializado durante el último trimestre de 2021 vía joint venture; compartiendo una visión y filosofía conjunta con carácter de permanencia en el ámbito de vivienda destinada a alquiler asequible. El vehículo de inversión se constituyó vía aportación de equity en esta primera fase, con una capacidad para el desarrollo y producción de 1.000 unidades en explotación. Al amparo de nuestra marca Lagoom Living hemos adquirido los primeros suelos para el desarrollo de 90 unidades destinadas a alquiler asequible, tenemos comprometido cartera para 258 unidades que se formalizarán en los próximos meses y esperamos cumplir nuestro objetivo a corto de 400 unidades a cierre de 2022, todos los proyectos ubicados en Málaga capital.

-¿A qué perfil de inquilinos van destinadas estas viviendas?

-Nuestro target va dirigido a unidades familiares con una renta conjunta estimada de 21.000 a 40.000 euros, fundamentalmente personas jóvenes con gran dificultad para adquirir vivienda en propiedad y cuya tasa de esfuerzo no supere el 35% sobre el arrendamiento.

-¿Qué precio tendrán estos alquileres asequibles?

-En el ámbito de régimen libre el precio oscilará un 10 y un 15% por debajo de mercado. Una cuestión diferente es la vivienda protegida cuyo precio está regulado. A diferencia de la mayor parte de players dentro del sector, nosotros tenemos gran interés estratégico en la vivienda protegida destinada a alquiler, en cualesquiera de sus grados de protección. En base a nuestra experiencia en el sector somos muy activos en el marco de las Iniciativas Público Privadas (IPP), la colaboración con las Administraciones con un objetivo común que no puede ser otro que dotar de un parque de viviendas destinadas a arrendamiento y dentro de esta tipología exclusivamente unidades destinadas a alquiler asequible que en caso de las IPP su precio sea incluso inferior al regulado en el mercado de vivienda protegida.

-¿Considera que este proyecto puede iniciar una modalidad de alquiler a larga temporada como el que se realiza en los países nórdicos?

-Como le indicaba anteriormente nuestra alianza y creación de la marca Lagoom Living nace al amparo de una filosofía socioeconómica muy similar por parte de Otero Group e Iberian Yield Investment, el track record y portfolio que acumula el Consejo de Administración y su equipo directivo dentro de la vivienda destinada a alquiler asequible es muy amplio, tanto en Suecia como España en las principales capitales de provincia. Obviamente no se trata de alquiler de larga temporada, se trata de alquiler de viviendas asequible con carácter de permanencia. Nuestro modelo de negocio no concibe la explotación de esta tipología de viviendas si no es con el valor añadido de los servicios.Complejos edificatorios energéticamente eficientes, autónomos y con certificación de construcción sostenible (BREEAM).

-¿Por qué han elegido Málaga?

-Entiendo que no descubro nada nuevo relativo a la capacidad de tracción de la provincia de Málaga y evidentemente la capital como epicentro. Nuestra filosofía encaja perfectamente con la propia fisonomía social y empresarial de Málaga. Y la histórica proactividad de la Administración fomenta y acompaña los proyectos novedosos y colaborativos como piedra angular en el ámbito socio-económico de la sociedad.

-Build to rent en Málaga, ¿hay mercado suficiente para estos proyectos?

-La capacidad de absorción de vivienda de la población es muy superior a su fabricación. Málaga demanda aproximadamente 2.000 unidades anuales cuando la realidad supone no más de 1.000 en carga en el mismo período, aglutinando viviendas en venta y alquiler. Desde un punto de vista sociodemográfico tenemos claro donde focalizar nuestro producto, conocemos sus necesidades e inquietudes.

-¿Prevén trasladar este modelo a otros municipios malagueños o al resto de provincias andaluzas?

-En la actualidad contamos con un pipeline en estudio de proyectos para 1.500 unidades tanto en Málaga como el resto de provincias andaluzas. Nuestro modelo de negocio se basa en una tipología muy específica de vivienda, build to rent en esencia. Para ello deben cumplirse una serie de requisitos fundamentales a nivel de localización, infraestructuras y filosofía de desarrollo de los propios planes generales por ciudad.

-¿Cuánto empleo se prevé que se va a generar con la construcción y puesta en marcha de este proyecto?

-La materialización de todos los proyectos previstos generará economías de escala en cada localización. La estimación por proyecto de 90-100 unidades supone la generación de más de 100 empleos directos e indirectos vía contratas. Nuestro compromiso y pacto de inversión cerrado en esta primera fase supone la edificación y puesta en explotación de 1.000 viviendas. Adicionalmente nuestro concepto “producto as a service” fomenta la creación de alianzas con grandes proveedores de servicios tecnológicos, logística, etc.

-¿Qué plazos y qué inversión prevén para esas 1.000 viviendas?

-Con un volumen de inversión inicial de 150 millones de euros, nuestro pipeline comprometido obliga la edificación de 1.000 unidades. El objetivo a cumplir a cierre de 2022 engloba la adquisición de cartera de suelo para 400 unidades en Málaga. En la actualidad mantenemos comprometido suelo para la edificación de 258 unidades y en un escenario realista estimamos poder poner en carga los primeros proyectos durante el primer trimestre del próximo ejercicio. El proceso de selección de inquilinos y comienzo de producción de la cartera de activos se iniciará durante el segundo semestre de 2024.

-Comenta que este año esperan cerrar la compra de suelo para 400 viviendas. ¿En qué zona estarán ubicadas?

-Adicional a los suelos adquiridos en Distrito Zeta ubicados en la zona de expansión de Málaga, los nuevos desarrollos ya finalistas se ubican en núcleo urbano, no descartando bloquear operaciones en fase madura de fabricación de suelo en el ámbito de la capital. También contamos con cartera en localidades satélite de más de 40.000 habitantes.

-¿Cuándo esperan poder iniciar el proyecto en Distrito Z? ¿Hay conversaciones para adquirir más suelos en este sector?

-Nuestra planificación para Distrito Zeta contempla iniciar las obras en enero de 2023 e iniciar la explotación de los activos en septiembre 2024. La tipología edificatoria se encuadra conceptualmente a la filosofía Smart City como enseña del barrio residencial; energéticamente eficiente y autónomo el complejo estará dotado de todos los servicios necesarios para acomodar perfectamente al inquilino (Wifi, coworking , etc.…) en el marco del alquiler de vivienda asequible.

-¿Qué relación tiene el Distrito Zeta con el crecimiento del sector de la innovación que está experimentando Málaga?

-Conceptualmente es un barrio en desarrollo eficiente, novedoso en cuanto a dotación de servicios. En octubre de 2021 lo consideramos estratégico dentro nuestra filosofía empresarial y por ello hemos adquirido dos solares destinados a la edificación de vivienda de alquiler asequible. La actual capacidad de tracción de la ciudad de Málaga, no solo a nivel tecnológico, su tejido empresarial focalizado a la innovación posibilita que grandes corporaciones se planteen trasladar sus oficinas centrales a Málaga.