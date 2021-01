Seis rutas para contemplar el mar de Málaga, horizonte de esperanza

Pues ya está aquí, ya ha llegado: el 2021 hace acto de presencia y tenemos más esperanzas puestas en este año que los miembros de un partido político cualquiera en su líder del alma.

Desde luego, el 2020 va a ser un periodo histórico que no olvidaremos, pero por las razones equivocadas. No estaría mal que también lo tuviésemos presente para no olvidar las lecciones tan valiosas y que tan duramente nos ha dejado.

En cualquier caso, esperemos lo mejor y preparémonos para lo peor. Y para ello, para tener esperanza, salir a recorrer los espacios naturales de la provincia de Málaga no es mala idea.

En este caso, las sendas que hoy, primer día de este 2021 de nuestra esperanza, traemos se enfocan en los paisajes que nos ofrecen un horizonte marítimo.

Disfrutemos del camino, que siempre es más importante que la meta, con este especial de reportajes que son a los senderistas lo que Cachitos a los fans de la música y el pasado.

Que el nuevo año nos regale a todos doce meses de alegría, amor, felicidad y empatía.

¡Feliz Año Nuevo! ¡Y que nos pille de ruta!

Ruta de Alhaurín de la Torre a Málaga

La ruta que conecta a Alhaurín de la Torre con Málaga es fácil, llana y corta.

Su extensión es de poco menos de 13 kilómetros y, siempre dependiendo de nuestro ritmo, completarla nos llevará dos horas y media aproximadamente. Como recompensa: en Málaga nos podremos pegar un refrescante baño en la playa de Sacaba o en la playa de la Misericordia de la capital malaguita. Sabemos que es pleno enero, pero hay gente muy motivada...

Ficha Ruta: lineal. Inicio: Alhaurín de la Torre. Meta: Málaga capital. Distancia: 13 kilómetros aprox. Dificultad: poca. Duración: 2-3 horas.

Si vamos en coche a la línea de salida, la circunvalación de Málaga nos llevará por Churriana hasta la barriada torrealhaurina del Peñón de Zapata. De ahí, siguiendo por la calle de los Mellizos se llega a los primeros cultivos que nos encontraremos en esta senda. De hecho, los campos agrícolas tendrán un gran protagonismo por todo el trazado debido al importante impacto de la presencia del río Guadalhorce en la zona, un río que ha acompañado a la Gran Senda de Málaga desde su nacimiento.

Se debe tener en cuenta que, si bien hay pocos tramos de carretera a lo largo del recorrido y que pasaremos por arcenes y aceras, son vías rápidas en las que nos podemos encontrar con tráfico algo denso por lo que tendremos que ir con precaución por esta ruta que se corresponde con la etapa 35 de la Gran Senda de Málaga.

Consulta la ruta completa de Alhaurín de la Torre a Málaga.

Ruta de Torrox a Nerja

La etapa 4 de la Gran Senda de Málaga conecta a Torrox con Nerja (donde veremos muchas cosas a nuestra llegada). Un camino bien fácil, corto y diferente que no alcanza los 10 kilómetros y que apenas nos llevará un par de horas completarla.

Ficha Ruta: lineal. Inicio: Torrox. Meta: Nerja. Distancia: 9,7 kilómetros aprox. Dificultad: ninguna. Tiempo: 2-3 horas.

Nada más arrancar ya paramos para contemplar lugares muy interesantes. Y es que el comienzo de la ruta tiene como punto destacado el faro de Torrox. Este faro es el más occidental de los seis de la provincia y está situado en pleno yacimiento arqueológico: la ciudad romana de Caviclum.

Seguimos desde el propio paseo del faro, y pasamos el cauce del río Torrox en dirección este, hacia Nerja, y avanzamos hasta una escalinata que permite bajar a la playa del Peñoncillo.

Esta senda, además, nos conecta con dos espacios naturales protegidos cercanos y muy significativos para la práctica senderista: el Paraje Natural Acantilados de Maro y Cerro Gordo y el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, donde se aconsejan varias rutas: a la presa del río Chíllar, a la Fuente del Esparto, al Navachica, al Almendrón y a la Cuesta del Cielo por la Civila, y una por el arroyo de la Miel, al Peñón de los Castillejos. Por poner algunos ejemplos.

Consulta la ruta completa de Torrox a Nerja.

Ruta de Rincón de la Victoria a Vélez-Málaga

Otra senda para disfrutar plenamente del Mediterráneo es la que une a Rincón de la Victoria con Vélez-Málaga.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 24 kilómetros aprox. Dificultad: fácil. Inicio: Rincón de la Victoria. Meta: Vélez-Málaga. Tiempo: 5 horas.

Etapa 2 de la Gran Senda de Málaga este camino es lineal, muy benigno y nos llevará recorrer unas cinco horas sus pocos más de 24 kilómetros de extensión.

El punto de inicio es la desembocadura del río o arroyo Totalán, justo al final de la etapa 1 de la Gran Senda, río que hace de frontera entre Málaga y Rincón de la Victoria.

Como decimos, es una ruta de lo más sencilla; su única dificultad estriba en su longitud. Por lo demás, a lo largo del camino encontraremos agua, comida, souvenirs…

Es prácticamente una ruta urbana, en casi todo su recorrido: sólo a partir del peñón de Almayate (muy reconocible gracias al Toro de Osborne que lo corona) se complica la cosa por alejarse el sendero de la carretera que vertebra la costa.

La ruta será de oeste a este, por lo que arrancamos, como hemos dicho, en Rincón de la Victoria, en el arroyo Totalán hacia los túneles de su famoso cantal en la Cala del Moral. Este hermoso paseo escavado en la accidentada geografía del litoral rinconero enlaza con su paseo marítimo Blas Infante.

Consulta la ruta completa de Rincón de la Victoria a Vélez-Málaga.

Ruta de Frigiliana a Nerja

En esta senda hacemos trampa: la ruta completa es de Nerja a Frigiliana. Pero si hemos visto el tostonazo de película Tenet de Christopher Nolan nos podemos hacer a la idea de que somos el protagonista y que estamos regresando hacia atrás. Sólo hay que echarle imaginación, ¡no podemos hacerlo nosotros todo!

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 15 kilómetros aprox. Dificultad: media. Inicio: Frigiliana.

Meta: Nerja. Tiempo: 5-6 horas aprox.

Porque el camino que conecta a Nerja y Frigiliana por la Gran Senda de Málaga, que corresponde a la etapa 5, es un espacio fantástico para montarnos nuestra propia película y meternos en el rol de cualquier personaje que gustemos.

Debemos recordar que a lo largo de la ruta que conecta a Nerja con Frigiliana no nos toparemos con ningún núcleo habitado, por lo que tendremos que llevar una mochila bien pertrechada de comida y agua.

Esta senda se extiende a lo largo de cerca de 15 kilómetros, y se tarda unas cinco horas en recorrerla.

Y una vez alcacemos la meta, a disfrutar de todo lo que hay que ver en Nerja.

Consulta la ruta completa de Frigiliana a Nerja.

Ruta a la desembocadura del Guadalhorce

La pasarela a la desembocadura del Guadalhorce nos conduce a un espacio natural que sorprende por lo cercano. En ocasiones pensamos que la naturaleza está muy lejos de la ciudad, cuando en realidad está justo aquí al lado, incrustada en la propia capital malagueña, tal y como nos recuerda la presencia de Gibralfaro a un paso del centro.

Esta pasarela forma parte de la senda litoral, cuyo objetivo es conectar toda la costa malagueña a pie desde Manilva hasta Nerja.

No podemos olvidar que este entorno es un paraje natural, un espacio protegido incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).

El recorrido que nos ofrece la ruta de este enclave natural es bien sencillo: llano como un plato, está repleto de humedales permanentes, y la mayor atención que debemos mantener es, como hemos dicho, y no nos cansaremos de repetir, el cuidado y el respeto hacia el medio ambiente natural que nos acoge. Seamos unos visitantes modélicos.

Consulta la ruta completa a la desembocadura del Guadalhorce.

Ruta entre Málaga y Rincón de la Victoria

Esta senda conecta a Málaga capital con Rincón de la Victoria y es la etapa 1 de la Gran Senda de Málaga.

Ficha Ruta: lineal. Distancia: 15,5 kilómetros aprox. Dificultad: facilísimo. Inicio: Málaga capital. Meta: Rincón de la Victoria. Tiempo: 3 horas aprox.

El camino que enlaza a Málaga con Rincón es más plano que el encefalograma de un votante de (inserten aquí la opción política que prefieran) por lo que supone una ruta muy sencilla, con una extensión de poco más de 15 kilómetros y medio. De hecho, es genial para hacerla en bicicleta, paseando, con tranquilidad, respirando la atmósfera salobre que tan bien viene para la tuberculosis.

Arrancando desde la playa de la Misericordia, visitaremos casi todas las playas de Málaga e importantes zonas de la capital, como la barriada de Huelin, el paseo marítimo del supermalagueño Antonio Banderas (más malagueño que él no hay nadie) y el paseo de Antonio Machado.

Esta ruta no tiene pérdida: dejando el mar a la derecha, llegaremos a Rincón de la Victoria. O, si preferimos hacer un Tenet de nuevo, podemos recorrerla en sentido contrario. ¡La cosa es disfrutar!

Consulta la ruta completa entre Málaga y Rincón de la Victoria.