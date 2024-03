La Semana Santa en la que los cruceros “ocuparon” el puerto de Málaga

Teniendo en cuenta que la Semana Santa malagueña no atrae a las navieras que programan sus viajes turísticos por mar, sólo habría que revisar el listado histórico de escalas para comprobar que estos días tan señalados no despiertan interés para las compañías cruceristas, en contadas ocasiones, y esta sería la excepción que confirma la regla, los muelles del puerto de la Capital de la Costa del Sol han recibido a un considerable número de barcos de turistas.

Atendiendo a esta circunstancia, hoy, en este especial La mar de historias quiero recordarles los 16 atraques que se pudieron ver en el transcurso de la Semana de Pasión de 2019; un año que, hasta la fecha, se ha convertido en el ejercicio en el que más barcos de turistas han visitado Málaga mientras las cofradías procesionan por las calles.

Pero con independencia de lo significativo de este número y con el añadido de que todos aquellos atraques estuvieron efectuados por buques diferentes, las jornadas que conformaron aquella semana cobraron además una significación especial en determinados aspectos; unos matices de cierta relevancia dentro del ámbito portuario. Pormenorizando sobre todas estas escalas, les diré que el 14 de abril, el Domingo de Ramos, los muelles malacitanos recibieron a los buques Viking Sea y Horizon. Este último, bajo los colores de la ya desaparecida Pullmantur Cruceros cerraba una temporada de tres viajes redondos que, con salidas malagueñas había iniciado el 31 de marzo.

Al día siguiente, los barcos: Le Bougainville, Artania y Spectrum of the Seas fueron los protagonistas en la jornada del Lunes Santo. Mientras el Artania de la operadora alemana Phoenix Reisen efectuaba una habitual escala en tránsito, el buque de expedición Le Bougainville, atracado por primera vez en Málaga embarcaba a 127 pasajeros en el muelle número dos para efectuar su viaje inaugural. Frente a aquel significativo hecho, el Spectrum of the Seas de Royal Caribbean, también en su primera visita malagueña con pernocta incluida, realizaba su presentación internacional en el muelle norte de la estación marítima de levante. Superado el Martes Santo con los amarres de los buques: AIDAsol y Star Pride, el Miércoles Santo el puerto de la capital costasoleña fue testigo de la llegada del AIDAnova.

Mostrando sus 337 metros, este buque que visitaba por primera vez las aguas malacitanas se significó por ser el primer buque de propulsión total a gas que atracaba en Málaga; un hecho que se complementó con los 6.533 turistas que traía a su bordo y que, hasta la fecha, constituyen el mayor número de pasajeros que han llegado al puerto malacitano en un buque de crucero. Además, en aquella jornada en la que también estuvo presente el velero Wind Star, las aguas malacitanas vieron como el Koningsdam de Holland America Line realizaba una operativa de carga de combustible desde el buque cisterna Panama 100; la primera operación de repostaje barco a barco que se efectuaba en 2019.

Superado el ecuador de aquella Semana Santa, llegó el Jueves Santo y el protagonismo portuario centró su foco el barco que debía traer a las tropas de la Legión. Estrenándose en este tradicional acto, el patrullero de la Armada española Furor P-46 cumplimento el desembarco en el muelle número dos; un evento que saludaron con sus respectivas bocinas los buques de crucero Silver Spirit y Costa Favolosa que esa jornada estaban visitando Málaga. Ocupando el mismo atraque que el día anterior había usado el Furor, el Viernes Santo llegó el velero de cinco mástiles Club Med 2 que procedente de Mahón y con destino a Marsella navegaba inmerso en una ruta por el Mediterráneo. Efectuadas el Sábado Santo las escalas de los buques Costa Pacifica y MSC Orchestra que, en viaje trasatlántico llegaba para posicionarse en el viejo continente, el Domingo de Resurrección, la Semana de Pasión de Málaga se cerraba en el puerto con el amarre del Mein Schiff 1 que efectuó su primera visita amarrado en el muelle norte de la estación marítima de levante.

Y aunque las previsiones iniciales para aquellos días apuntaban a un total de 17 escalas, finalmente, las jornadas comprendidas entre el 14 y el 21 de abril de 2019 sólo trajeron al Málaga a 16 buques; unos barcos que escenificaron: cuatro primeras escalas, un repostaje, un viaje inaugural y una presentación mundial, unos muy destacados hechos dentro del ámbito portuario que ocurrieron mientras los desfiles procesionales recorrían las calles malagueñas. Todo un récord que por el momento aún no ha sido superado.