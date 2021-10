Polémica por la sentencia que retira la custodia a una madre por vivir en la "Galicia profunda"

La sentencia de un juzgado de Marbella en la que se otorga la guardia y custodia de un bebé de 13 meses al padre, en detrimento de la madre, ha generado una enorme polémica por las palabras de la jueza al reprochar a la mujer una actitud "deplorable" al haberse llevado al menor a la “Galicia profunda” sin haber obtenido "previa autorización judicial".

La magistrada destaca en el auto que la mujer se llevó al menor sin consensuarlo con el padre, de forma “unilateral” y con una actitud “caprichosa, egoísta, inmadura, agresiva e irrespetuosa”.

Así, señala que la madre se trasladó “a una pequeñísima población de Galicia, llamada Torea, de tan solo 319 habitantes” de forma "unilateral y no consentida por el padre", por la vía de hecho y sin autorización previa judicial.

Insiste la jueza en la resolución judicial que la madre no ha acreditado causa alguna que justifique el traslado del menor a Galicia, “más allá de su mera conveniencia personal, atribuyéndose el poder de decisión de la vida del menor como si éste fuera de su propiedad, prescindiendo absolutamente del padre del niño”.

“Pero no queda todo aquí”, lamenta la magistrada, la actitud de la mujer hacia el padre del menor “es de una hostilidad y una falta de respeto inadmisible, con insultos y risas fuera de lugar” e intentado eliminar la figura paterna.

Destaca la magistrada "la desesperación del padre" que no sabe cómo hacer para que la madre entienda que el hijo es de ambos y que no lo puede privar a su padre, "pero la actitud intransigente, posesiva y fuera de la realidad de la demandada es machacona y constante, pues no entra en razón y ni siquiera se plantea la custodia compartida.

Además la madre tan solo ha permitido al padre unos minutos de videollamada, como si estuviera haciendo un favor y cuando ha regresado a finales de septiembre a Marbella para hacer la mudanza, no ha querido traer al niño para que el padre pudiera verlo.

La magistrada recuerda la importancia de los primeros años de la vida de un niño, "en los que el contacto físico y la presencia de ambos progenitores es esencial para el correcto desarrollo emocional". Por todo ello, la jueza considera que el cuidador principal debe ser su padre "quien tiene una mayor estabilidad a todos los niveles para atender mejor los intereses del niño, que ha demostrado desde el nacimiento".

En este punto, la magistrada recuerda que el menor ha nacido en Marbella y destaca que "es una ciudad cosmopolita, que tiene todo tipo de infraestructuras, con todo tipo de colegios para poder educar a un niño, con un buen hospital, en el que además, trabaja su padre como médico".

Tras la polémica generada por la alusión a la "Galicia profunda" en la sentencia, la abogada del padre ha asegurado que "en todo el proceso se ha priorizado el interés superior del menor conforme a la normativa aplicable en el caso de traslados de menores".