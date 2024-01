El sex shop que rompe tabúes a sólo unos metros de la calle Larios

En el número ocho de la calle Marín García, en el centro de Málaga y a unos metros de Larios, se encuentra el sex shop Only IS Love. Esta tienda de artículos eróticos y juguetes para adultos está situada en una de las zonas más céntricas de la ciudad, en una vía que día a día es transitada por todo tipo de personas; de mediana edad, jóvenes, familias, etcétera. Ajenos a los posibles comentarios o miradas de reojo, en Only IS Love no les preocupa la opinión o las críticas que pueda suscitar el negocio.

Rodolfo Ricciardi, dependiente de este templo de lo erógeno, mantiene un posicionamiento claro respecto al sexo: "Nosotros no tenemos que esconder nada, todo el mundo tiene sexo. No es algo malo, ni algo que no se pueda hacer. Nosotros practicamos sexo desde que habitamos este planeta. Si hay alguien a quien pueda molestarle este tema, nadie obliga a entrar dentro, está bien explicado desde fuera de la tienda lo que vas a encontrar dentro. Si yo fuera ateo no entraría a una iglesia porque sé lo que me espera dentro, pero no puedo pretender que cierren todas las iglesias del mundo si a mi me molestase".

Dar visibilidad a este tipo de establecimientos y situarlos en zonas públicas y céntricas, como es el caso, puede ayudar a romper tabúes y normalizar la sexualidad. En palabras de Ricciardi, habría que poner las tiendas eróticas "al mismo nivel" que cualquier tienda de ropa o de libros. "Siempre hay personas a las que les va a molestar lo que hagan los demás. Si fuera una cafetería o un pub también habría alguien que se molestaría, ya fuera por el ruido o por la gente borracha. Yo no creo que exista un establecimiento que no moleste a nadie", ha declarado Ricciardi.

Lejos de esconderse, el establecimiento no utiliza cristales tintados ni colores neutros o apagados que puedan hacer que se mimetice con el resto de la calle, sino que da la bienvenida a los futuros compradores con luces de neón, colores llamativos y luminosos, y un vistoso escaparate. "La tienda permanecerá con mucha luz y con escaparates visibles desde el exterior, para transmitir esta idea de normalidad, y que así la gente pueda entrar con total libertad, sin sentirse oprimida o sin parecer que está haciendo algo malo", ha expresado el dependiente.

En este paraíso del amor y el placer, además de una amplia variedad de productos, ofrecen un asesoramiento completo para el cliente que lo desee y lo necesite. Según Ricciardi: "La prioridad es asesorar al cliente. Puede que con ello se pierda una venta o se venda un producto menos caro, pero es más importante aconsejarle bien antes que vender una cosa que le resulte inútil o que no sea lo que quería y necesitaba".

En Only IS Love hacen recomendaciones personalizadas a los clientes en función de sus necesidades. Explican cada producto a través de su respectiva muestra abierta, por lo que se pueden ver, tocar, comprobar la calidad del material, la intensidad de las vibraciones y entender cómo funciona. Ricciardi aconseja que lo mejor para empezar, y para alguien que nunca ha tenido juguetes eróticos, es "comprar lo mas barato", ya que "no sabrá lo que realmente busca hasta que lo pruebe".

En el establecimiento trabajan mucho el tema de la lencería, porque se han dado cuenta de que no es algo en lo que se centren demasiado otras tiendas. Sobre todo abundan las prendas íntimas femeninas, pero también las hay masculinas y en tallas grandes, ya que "todo el mundo puede sentirse sexy". Mires donde mires las estanterías rebosan variedad: geles, lubricantes, aceites de masajes, estimulantes, juegos de mesa y para jugar en pareja, artículos de BDSM, e incluso zapatos; todo tanto para él como para ella. Además, para estas navidades sortean tres cestas diferentes, una con productos para usar en pareja, otra con juguetes eróticos para ella y una tercera con juguetes para él.

En cuanto al tipo de clientela habitual, abundan sobre todo las mujeres y los extranjeros, siendo los hombres jóvenes los que menos se dejan ver por la tienda. "La gente joven es la que está más acomplejada con estos temas, porque siempre tienen como una necesidad de aceptación por parte de los demás. A la gente más mayor ya no le importa nada ni nadie. Pero al final, sin importar la edad cada persona debería ser libre de ser como es y hacer lo que le de la gana sin molestar a los nadie. Está todo en la mente de la cada uno", ha afirmado Ricciardi.