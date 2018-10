Un sistema piloto de domótica velará por la seguridad de los mayores en el hogar

Un sistema piloto de telemonitorización velará por la seguridad de las personas mayores de 65 años que vivan solas en Málaga a través de informes y avisos automáticos que se generarán desde sensores instalados en los hogares de los usuarios y un dispositivo en movilidad para usar fuera del domicilio.

Así lo ha explicado hoy el director territorial de Vodafone de Andalucía y Extremadura, Antonio Fernández, quien ha explicado que los sensores instalados detectarán posibles fugas de agua y gas, movimientos o falta de ellos y apertura de puertas, entre otras circunstancias.

"Si durante dos horas los sensores no detectan ningún movimiento en el hogar, el aviso llegará a un sistema central de control que remitirá una alarma que informará al personal de Diputación y a aquellos familiares autorizados", ha explicado Fernández acerca del sistema.

Además, los usuarios dispondrán de un teléfono con cuatro teclas en el que los números uno y dos corresponderán a familiares que se grabarán previamente y los números tres y cuatro a servicios de emergencias que puedan necesitar.

El presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Elías Bendodo ha dicho que la experiencia piloto les servirá para determinar su extensión a otros territorios de la provincia, ya que los primeros veinte hogares elegidos se ubican en los municipios de Torrox y Manilva.

Según ha detallado, este sistema -que supondrá para la Diputación un coste de catorce mil euros- permitirá combatir el aislamiento social, mejorar la seguridad social en su hogar, prevenir accidentes o detectar trastornos como el deterioro cognitivo o la depresión.

Bendodo ha incidido en la "ilusión" puesta en este proyecto que se enmarca dentro del Plan Provincial contra la Soledad de las Personas Mayores, presentado en mayo de este año, y sobre el que ya se han recibido sesenta llamadas de personas que solicitaban información sobre servicios de dependencia y sobre talleres y actividades.

A la presentación, celebrada en la Diputación de Málaga, han acudido tres de las usuarias de Manilva que participarán en la experiencia piloto, donde una de ellas, Florentina, ha compartido una experiencia vivida en su casa en la que se cayó mientras recogía el almuerzo, y no tenía como avisar a alguien que la socorriera.

"No tengo familia ni vecinos cercanos que me escuchen si pido ayuda, ahora, al mirar lo que me van a instalar, pienso que tengo una familia enorme detrás y si me volviera a pasar algo parecido, que alguien me atienda va a ser maravilloso", ha comentado Florentina.