Las startups tecnológicas 'pescan' inversores en Málaga

No hay herramienta más poderosa que la imaginación. Y si algo se puede pensar, si se puede detectar una necesidad que todavía no tenga respuesta, llegan las mentes innovadoras, los valientes que se arriesgan, para crearla. La Málaga tecnológica lleva tiempo fraguándose, así que no es de extrañar que muchas de estas iniciativas surjan al calor de esta comunidad. Y ese crecimiento también despierta la atención de los inversores, que buscan ideas frescas que 'pescar' para sus fondos.

Este encuentro entre dinero y startups se facilita y acelera en eventos como los dos que se realizan este jueves en Málaga. En el primero de ellos, celebrado en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, una veintena de inversores se encontrarán con unas 40 firmas emergentes en el primer WinterInvest, organizado por el Ayuntamiento de Málaga, a través de la Incubadora de Alta Tecnología del Metaverso. La asociación Málaga Tech se ha encargado de la logística del acto, que hace coincidir con su sexto Outstanding en la jornada de tarde, un acto en el que seis startups finalistas presentarán durante tres minutos su negocio ante el público y un jurado.

Entidades de financiación especializadas en innovación como Encomenda Smart Capital, Pinama Inversiones 23, Zubi Capital, CORE Angels Madrid, Blast Angels y así como el fondo Sportboost, aceleradora de proyectos de Iker Casillas, entre otros, participarán en el WinterInvest. La iniciativa, como explican desde la organización, "se propone como un faro para corporaciones, startups, inversores y entusiastas del ecosistema tecnológico" y su misión principal es "facilitar la conexión entre el potencial innovador y el respaldo financiero, creando así un terreno fértil para el desarrollo del Metaverso y sus tecnologías asociadas", agregan.

"Hay mucho inversor interesado en conocer el ecosistema malagueño de emprendimiento, las ideas que están naciendo en la Costa del Sol, porque ya hay mucha gente que viene hasta Málaga para abrir su empresa y encontrar aquí a su equipo", explica María Hidalgo, una de las socias de Málaga Tech y la responsable de eventos.

Esta entidad sin ánimo de lucro fue creada por varios emprendedores que han generado su empresa en Málaga, que conocen perfectamente las trabas y problemas con los que tienen que lidiar aquellos que desean abrirse camino y quisieron servir de "conector", no solo para la financiación, también para establecer lazos entre iguales. "Esta profesión es muy sufrida, tiene muchos impedimentos y necesitamos conexión, faltaba ese organismo que crease comunidad, que generase eventos y que también estuviese en el día a día del emprendimiento", agrega Hidalgo.

La especialista subraya que, hasta ahora, hacerse con inversión desde Málaga costaba un poco más que en Madrid o Barcelona, "pero ahora Málaga está compitiendo en esa liga, todavía no somos los primeros pero estamos encaminados". Y prueba de ello es el éxito de la convocatoria de este jueves del WinterInvest y el Outstanding, en los que se van a celebrar actividades diversas como workshops especializados y encuentros one to one con inversores. Iniciativas como Beemeral, Respira y Color IA serán algunas de las participantes.

Beemeral, creación de 3D

Francisco Calderón es el CEO de Beemeral, una startup creada por tres socios y que funciona desde hace un año. "Trabajábamos en una consultora haciendo espacios 3D, en realidad virtual y para el metaverso, y cada proceso se tenía que diseñar manualmente y de forma específica, vimos el problema, que era muy costoso de hacer estos espacios y empezamos a desarrollar un software para automatizar procesos de creación de contenidos 3D", explica Calderón.

En 2024 quieren lanzar un software web de forma masiva que "ayudará a los equipos creativos a tomar las mejores decisiones, analizar el 3D y optimizarlo de forma mucho más fácil", comenta y explica que sus industrias principales son el videojuego, la realidad mixta (realidad aumentada y virtual) y el spatial computing, lo que antes se llamaba el metaverso.

En febrero el lanzamiento del software se hará en España, Reino Unido y Alemania. Habrá un plan gratuito para que los clientes puedan probar la tecnología y dos planes de pago. "Finalmente la cantidad de modelos 3D que necesites será lo que pagues", apunta y señala que este tipo de eventos son "muy importantes" para conseguir llamar la atención de algún fondo y tener contacto "con el ecosistema malagueño".

Respira, gestión medioambiental para empresas

Marta Jiménez es cofundadora y CMO, directora de marketing y ventas, de Respira, una plataforma que ofrece la gestión medioambiental de las empresas, mide su huella de carbono, genera planes de mejora con inteligencia artificial A y les ayuda a reducir sus emisiones poniendo en contacto la firma con expertos asociados que lleven a cabo estas políticas verdes.

"Nos dedicamos actualmente a las pymes del sector servicios que están comprometidas con la sostenibilidad, en el ámbito de la salud, farmacéuticos, el Colegio de Fisioterapeutas y hoteles, también", dice Marta y sostiene que, además de la imagen positiva que genera la sostenibilidad, las multas impuestas por los incumplimientos hacen que las empresas quieran medir su huella de carbono y reducir su impacto medioambiental.

En noviembre de 2021 lanzaron Respira tres socias, Marta Jiménez, Mar Domínguez y María Jesús Agudo. Ahora mismo el equipo lo forman seis personas, ya han empezado con sus primeras ventas y "estamos buscamos ronda de financiación para desarrollo del producto, innovación y retención del talento, tenemos que hacer nuevas contrataciones, necesitamos desarrolladores", apunta.

ColorAI, un análisis de la piel para saber los colores más favorecedores

Estefanía Moreno comenzó hace 10 meses junto a su socio, Eugenio Fernández, a darle forma a ColorAI, un software que acaban de lanzar al mercado. Con una fotografía de la cara de una persona, esta tecnología toma "478 puntos de la piel y con IA analiza los pigmentos para decirte con exactitud científica cuáles son los colores que te favorecen, ya sea para el maquillaje, para la ropa, el tinte del pelo o los accesorios, pendientes o incluso las gafas", explica Estefanía.

Aunque este software se podría utilizar en diversos sectores, ahora mismo están centrados en la cosmética y los salones de belleza. "Conseguimos un fondo de inversión que ha puesto 50.000 euros en la empresa para desarrollar el software y actualmente hemos cerrado un acuerdo con una empresa de espejos inteligentes de Hong Kong, que va a ofrecer el software a sus clientes", indica Estefanía, que tiene su sede en el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga.

"Ahora mismo lo que estamos haciendo es buscar más clientes, cuando ya tengamos unas facturaciones elevadas buscaremos más financiación para crecer", dice la fundadora de ColorAI. Y sostiene que "lo que consigues en un evento, lo lograrías en cinco o seis meses en una oficina, esto es mucho más directo, los inversores te ponen en contacto con otros, te conocen personalmente y es mucho más sencillo que vender a puerta fría".

"Para mí lo que hace es catalizar, tanto clientes como financiación. Para nosotros fue un antes y un después el evento que hubo en Málaga llamado DES, hicimos presentación de 5 minutos en un stand del Banco Santander, hubo varios inversiones y uno de ellos es el que invirtió", concluye.

Cervezas Victoria, el Banco Santander, The Startup Academy y Oracle Netsuite son los patrocinadores de la sexta edición del Outstanding que organiza Málaga Tech y que tendrá un premio valorado en 1.000 euros para el ganador de las presentaciones.