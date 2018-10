La supervivencia del cáncer de mama crece un 1,4% anual y ya ronda el 90%

Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y hay buenas noticias: nueve de cada 10 pacientes sobreviven a la enfermedad. El diagnóstico precoz, la investigación y la mejora en los tratamientos han sido claves en este avance. La supervivencia a los cinco años de su detección ha pasado en las últimas dos décadas del 70% al 90%. Incluso, el diagnóstico en etapas muy iniciales de la enfermedad eleva la cifra al 98%. No obstante, los especialistas aclaran que el pronóstico depende del estadio del cáncer y del subtipo molecular del tumor.

Pero el mensaje que lanzan es claramente esperanzador. "La supervivencia por cáncer de mama anualmente se incrementa un 1,4%", precisa el responsable de Oncología del Hospital Quironsalud Málaga, José Antonio Ortega. Los avances han permitido además aumentar la calidad de vida. Hace 20 años, los cirujanos debían extirpar la mama a más mujeres para quitarles el tumor. En la actualidad, como la patología se detecta antes, pueden hacer una cirugía más conservadora; un matiz no menor dado que la imagen corporal forma parte de identidad sexual de la paciente. En cuatro de cada cinco casos ya se puede conservar la mama.

Y hay otro detalle positivo. Algunas mujeres incluso no necesitan recibir quimioterapia, con lo que se ahorran su toxicidad y los efectos secundarios que provoca, como la caída del pelo. Pero son casos muy concretos en los que se tienen que dar unos requisitos clínicos muy específicos como, entre otros, que los ganglios de la axila no estén afectados por el tumor. Hay análisis genómicos que permiten predecir si en una paciente la aplicación de la quimioterapia disminuirá o no el riesgo de recaída. De modo que este tratamiento sólo se emplea en aquellas enfermas en las que los oncólogos confirman que será eficaz. Esta predicción genómica ha posibilitado reducir la quimioterapia en determinados grupos hasta en un 70%. Pero sólo puede evitarse la quimio a aquellas pacientes diagnosticadas en fases muy precoces de la enfermedad y siempre que los análisis genómicos sean positivos a esta opción.

Ortega insiste en su mensaje alentador: "La mortalidad se reduce en torno a 1,8% anual". Y aclara que la patología no es sólo cosa de mujeres. Un 1% de los pacientes son varones. En la provincia de Málaga se diagnostican cerca de mil nuevos tumores de mama al año.

Aunque aumenta la supervivencia, también crece la incidencia. Es decir, los nuevos casos. Se estima que en un 1 ó 2% anual. Los especialistas detectan además un incremento de la patología entre las mujeres menores de 45 años. Aún no hay certezas científicas, pero los oncólogos lo achacan al retraso de la maternidad, al descenso del número de hijos por mujer y la disminución de la edad de la primera regla. Las campañas de detección precoz de la sanidad pública han sido otro de los pilares para que las pacientes vivan más y con mejor calidad de vida. La mamografía disminuye la mortalidad entre un 20 y 25% ya que adelanta el diagnóstico a estadios más precoces, permite una cirugía más conservadora y tratamientos menos agresivos. Pero de un 10 a un 15% de los cánceres de mama no se detectan de esa forma por lo que son necesarias otras pruebas complementarias como ecografía mamaria o resonancia. Hoy, habrá diferentes actos para visibilizar la patología y concienciar en la importancia de la investigación y la detección precoz sin las cuales no se habrían logrado tantos avances.