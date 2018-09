Los taxistas presionan a la Junta en su lucha contra Uber y Cabify

El portavoz de la plataforma aseguró ayer que "esto ha sido un primer toque de atención a la Junta de Andalucía" y adelantó que, en caso de que el Gobierno central cumpla su promesa de transferir las competencias, se plantean ir todos los taxistas andaluces a Sevilla como nueva medida de presión para que se regulen las VTC. "Hemos tenido buenas vibraciones de la Junta, pero hacen falta hechos", remarcó Báez, quien se mostró "optimista" con el proceso aunque recordó a los taxistas asistentes que "el camino va a ser muy complicado" y les pidió "unión, fuerza, tener claros los pasos a seguir y no rendirnos". El sector del taxi se ha caracterizado siempre por su desunión y, si bien la lucha contra las VTC les ha hecho crear un frente común porque temen por su futuro, el propio Báez lamentó ayer que la asistencia de taxistas a la manifestación había sido escasa.

Báez, acompañado del resto de la comisión surgida a comienzos de agosto al desconvocar la huelga, entregó un dossier a la Junta de Andalucía en el que había, según expuso, "noticias de prensa, enlaces a sentencias judiciales y un pen drive con 1,5 gigas con fotografías y vídeos hechas por los compañeros en toda la Costa del Sol en agosto donde se comprueban las irregularidades de las VTC". Entre esas irregularidades señalan que está coger a clientes a mano alzada -es decir, que no tienen una prereserva realizada- o estacionar en sitios no permitidos.

Los taxistas malagueños quieren dejar claro que esta vez van a por todas. Aseguran que se movilizarán hasta que se cumpla la ley de vehículos de alquiler con conductor (VTC) -que establece que debe haber como máximo una licencia de VTC por cada 30 taxis- y que no haya vacíos legales que permitan que los conductores de las plataformas Uber o Cabify cometan, según los taxistas, "continuas irregularidades". Unos 200 profesionales participaron ayer en una manifestación desde Vialia hasta la Delegación Territorial de Fomento de la Junta de Andalucía y anuncian protestas "contundentes" si no se soluciona el conflicto.

"No estamos en contra de la libre competencia"

Los taxistas reiteraron ayer que no están en contra de la libre competencia, sino que su objetivo es que se cumpla la ley y se compita en igualdad de condiciones. "No estamos en contra de la libre competencia. Llevamos toda la vida compitiendo con el autobús, el tren, el metro o la VTC tradicional. El problema es que estas empresas entran en el mundo del taxi por vacíos legales", explicó ayer Jesús Báez, portavoz de la plataforma de taxistas en Málaga. Báez afirmó que Málaga "es la parte del pastel que empresas como Uber y Cabify quieren morder con más fuerza y no lo podemos permitir".