Moreno presenta el antreproyecto del tercer hospital de Málaga y asegura que "no hay vuelta atrás"

"No hay vuelta atrás" y será realidad "lo antes posible". Así ha comprometido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el tercer hospital para Málaga ante otras instituciones, sindicatos, colegios profesionales y otros agentes sociales en el acto celebrado este lunes en esta ciudad para presentar el anteproyecto. El edificio -que costará 375 millones de euros y será 100% de financiación pública- será el mayor de Andalucía, tendrá 810 habitaciones, casi 200 consultas, 46 quirófanos, 66 puestos de UCI y unas 2.000 plazas de aparcamiento.

"Es un día importante para el presente y el futuro de la provincia. Estamos deseando ver el tercer hospital. Hoy arranca y no hay vuelta atrás", ha insistido Moreno hasta en tres ocasiones. Aunque la Consejería de Salud baraja que esté terminado en torno a 2027, el presidente andaluz no ha dado plazos, aunque sí ha comprometido que será "lo antes posible". "Será con mucha, mucha diligencia y sin la demora a la que estábamos acostumbrados", dijo en alusión, aunque sin citarla, a la anterior gestión socialista.

Incluso explicó que la presentación se hacía en agosto para "no retrasar los plazos" y agilizar esta obra demandada por los malagueños desde hace un par de décadas. Con una muestra gráfica a la entrada del acto del anteproyecto y tras la proyección de un corto vídeo sobre sus características, Moreno apuntó: "No es un eslogan, no es un titular de periódico, es la firme determinación del Gobierno autonómico de transformar la sanidad malagueña y andaluza".

El presidente autonómico ha recalcado que se daba "un paso importantísimo" por el "interés estratégico de un proyecto que había quedado rezagado". Pero también porque será un hospital de "primerísimo nivel" y por la colaboración que ha habido entre la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento para su agilización.

Moreno ha recordado que la provincia ha crecido en los últimos 25 años en más de 500.000 habitantes y que sin embargo la infraestructura hospitalaria no se había incrementado, lo que ha dejado a Málaga a la cola en camas de hospital de Andalucía. "Vamos a hacer un esfuerzo para poner a Málaga en la media de Andalucía", ha asegurado en alusión al déficit de esa ratio. Y ha insistido: "El Gobierno andaluz está manos a la obra para darle musculatura a Málaga".Además, ha garantizado que la línea 2 del Metro llegará al hospital. Ante más de un centenar de responsables políticos, sindicales e institucionales, ha afirmado que su Gobierno tiene "ambición para jugar en grandes ligas, lejos de estar a la cola, como algunos años".

El anteproyecto contempla un edificio que, según Moreno, será "el mayor de Andalucía". Tiene quince plantas; tres bajo rasante y 12 por encima. Cuenta con una base y cuatro torres. En total, son 270.300 metros cuadrados que estarán interconectados con el Civil y el Materno mediante sendas pasarelas. El anteproyecto prevé 27 plantas de hospitalización, 810 habitaciones, 198 consultas, 42 quirófanos, cuatro quirófanos híbridos, dos salas de Hemodinámica, 48 puestos de Cirugía Mayor Ambulatoria, 31 salas de explotación especial, 10 TAC, 9.200 metros cuadrados para Urgencias, otros 4.000 para Radiodiagnóstico y 66 puestos de UCI. Además, contará con un acceso al Metro.

Para Moreno, "comienza algo que no tiene vuelta atrás", que supondrá "un revulsivo" para la provincia y la comunidad autónoma y que será un "centro de referencia de Andalucía y España".

El alcalde, Francisco de la Torre, ha destacado el "compromiso" de la Junta para recuperar el retraso que había en este proyecto tan demandado por los malagueños. "Supone un cambio clarísimo hacia el cumplimiento de los compromisos. No es hablar años y años de un proyecto que no se hacía", criticó en alusión a la anterior gestión socialista de la Administración autonómica.

La Junta hizo la adjudicación del anteproyecto el pasado 26 de febrero, después de que la Diputación concretara la cesión definitiva del solar en el que se ubicará. La unión temporal de empresas (UTE) Aidhos Lamela Sener Arcs resultó adjudicataria por casi un millón de euros y con un plazo de ejecución de 96 días. La UTE está formada por el estudio de arquitectura Carlos Lamela; la empresa Aidhos, especializada en arquitectura hospitalaria y las compañías de ingeniería Sener y ARCS.

Además, a finales de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazó la paralización cautelar del contrato para la redacción del anteproyecto del futuro centro sanitario que pedía el Colegio de Arquitectos de Málaga argumentando que las bases para la licitación incumplían la Ley de Contratos del Sector Público. El TSJA debe aún resolver sobre el fondo del asunto, pero no estimó la paralización solicitada por la entidad profesional.

Por otra parte, la Administración autonómica aprobó en tiempo récord el permiso ambiental para el tercer hospital. El desbloqueo de de esos trámites previos llegó hace poco más de un mes. Lo habitual es que este tipo de permiso se demoren un año o más. Pero en este caso, se resolvió en tres meses. La resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible considera que el proyecto del centro sanitario "no entrañará efectos significativos en el medio ambiente".