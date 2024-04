Regresa el 'mal tiempo' a Málaga: playas llenas y temperaturas subiendo

De un día para otro la gente en Málaga ha pasado del paraguas a la sombrilla de playa. Tras despedir a la borrasca Nelson y sus benditas lluvias, la provincia está ya inmersa en una escalada de temperaturas que de cara al próximo fin de semana rozarán los 30 grados en muchos puntos. Lo que en la jerga popular se llama buen tiempo, pero que para cada vez más malagueños empieza a no tener nada de bueno, sobre todo cuando piensan que llevan en manga corta desde febrero. El calor de este miércoles -que todavía no es nada comparado con lo que se avecina en los próximos días, sin contar con lo que vendrá en verano- se traduce en playas abarrotadas. Los turistas, que en Semana Santa deambulaban por las calles en chubasquero, no han tardado en enfundarse el bañador y tumbarse como lagartos al sol en la arena o, incluso, meterse en el agua. A estas alturas, lo extraño será cuando en un día de sol y 25 grados no haya ni un alma en ellas.

Respecto a cómo se empezó la semana, la subida de los termómetros en Málaga capital será de unos siete u ocho grados; es decir, llegarán hasta los 28 grados el fin de semana. Similares valores se esperan en la Axarquía, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), mientras que en el Valle del Guadalhorce el calor será todavía más intenso. En esta zona Cártama y Coín, dos de los municipiso malagueños en los que más suele apretar el calor, marcarán 29 grados. En el interior tampoco se van a librar de este ascenso de las temperaturas, pues la Aemet prevé que se llegue a los 25 grados en Ronda y Antequera, muy por encima de lo que tocaría en una primavera normal.

La responsable será una masa de aire cálido que, además, traerá calima a partir del viernes, según advierte la Aemet, y al menos hasta el domingo. Ese polvo en suspensión afectará a toda Andalucía y se irá desplazando de oeste a este afectando también a la provincia de Málaga. Después del pico de calor del fin de semana, los termómetros tenderán a bajar un poco el próximo lunes, aunque todavía se esperan 26-27 grados en la costa, y 22 en el interior.

En realidad, no será hasta el martes 9 de abril cuando se vuelva a producir un descenso de temperaturas acusado, hasta los 21 en el litoral, con 16 en Antequera y 14 en Ronda. Este cambio se realizará por la entrada de una masa de aire más frío, con la llegada de una vaguada (un sistema de presión baja) que afectará en general en toda la Península. Lo llamativo de la previsión de la próxima semana es la probabilidad de que con la bajada de temperaturas llegue el tan temido terral en Málaga, según ha explicado el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Aunque en este caso no habrá que refugiarse en casa.

La otra cara de esta imagen de playas llenas y tamperaturas altas, es que no se ven nuevas precipitaciones en Málaga, al menos nada significativo que pueda caer ni en lo que queda de esta semana ni en la siguiente, lo que dejaría una primera quincena de abril sin lluvias.