Los termómetros rozarán los 30 grados este domingo en Málaga

Los cambios previstos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para finales de este fin de semana se retrasan al próximo martes. La probabilidad de chubascos para este domingo en Málaga baja, y se esperan temperaturas más altas de lo normal para esta época del año (llegando a los 28 grados) de forma generalizada tanto en la costa como en el interior de la provincia.

Este cambio en la previsión meteorológica se debe a la entrada de una masa de aire, con la llegada de una vaguada (un sistema de presión baja) que afectará en general en toda la península. En Málaga provocará una bajada de las temperaturas a partir del martes, en toda la provincia, y la posibilidad de terral.

Previsión de la AEMET en Málaga

El director de la AEMET en Málaga, Jesús Riesco, ya anunció una subida de las temperaturas a lo largo de la semana, llegando al máximo este domingo con 28 grados en la capital. Aunque en general se darán temperaturas altas en toda la provincia, tanto en el interior (por ejemplo en Antequera se alcanzarán los 24 grados) como en la costa. Respecto a esta subida de las temperaturas, en las que se alcanzarán máximas que no son normales en la época, Riesco ha subrayado que no vienen con terral. Explica que en para que se diera este fenómeno meteorológico, tendría que haber mayor diferencia de temperaturas entre el interior y la costa de la provincia. También explicó que no se batirá ningún récord, como sí se alcanzó el año pasado, que se alcanzaron en Málaga capital 34,4 grados en el mes de abril. "En este caso seguramente si que hubo terral", afirma Riesco.

Riesco señala que la bajada de temperaturas tendrá lugar a partir del martes, también de forma generalizada en todo el territorio. Pasarán de estar cerca de los 30 grados, a los 20. Riesco ha señalado que la previsión de precipitaciones es baja también al comienzo de la próxima semana. El director de la AEMET de Málaga ha indicado que aunque a partir del martes bajen las temperaturas, estas podrían traer terral, de procedencia fría.

Previsión de la AEMET en el resto de Andalucía

El panorama meteorológico claro y despejado de comienzos de abril, como producto del predominio anticiclónico, que se está dando en general en todo el territorio andaluz, paradójicamente hará que los termómetros bajen. Pero la llegada de masa de aire frío se retrasa al martes de la semana que viene, cuando se prevé una bajada de las temperaturas general en toda la península. Así, esta situación favorecerá aún más la aparición de heladas matinales, que serán más frecuentes e intensas, especialmente en el interior de la península y su mitad norte, donde el viento aumentará la sensación de frío.