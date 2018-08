"El único torero que fue honesto del G10 fue Sebastián Castella"

Su independencia y rebeldía en los ruedos y en los despachos demuestra que es un 'verso libre' dentro del escalafón. Perera regresa a Málaga tras su ausencia el pasado año y vuelve en su mejor momento después de haber indultado hace apenas unos días un toro en las Colombinas de Huelva.

-El pasado 29 de junio probablemente vivió una de las tardes más especiales de su carrera, compartiendo cartel mano a mano en el que, por el momento, es la única actuación de José Tomás esta temporada, ¿qué recuerdos tiene de aquel día?

-Muy bonitos. La verdad que fue una tarde muy intensa y fue muy especial está acartelado con José Tomás el día de su reaparición y todo lo que pude vivir en el ruedo fue grandioso.

-Finalmente, usted resultó el triunfador de aquella tarde...

-Yo salí a lo que tenía que salir, que era a disfrutar de la tarde y tuve la suerte de que me encontré con ese toro de Jandilla.

-Lleva varios años siendo figura del toreo y además ha logrado seis Puertas Grandes en Madrid -una de ellas de novillero-, ¿qué sueños le quedan por cumplir en el toreo?

-Muchos. Uno mientras está en activo los sentimientos no dejan de crecer y tus objetivos. Consigues uno y van naciendo otros, y eso es la motivación que tienes para seguir en activo. El creer que todavía puedes alcanzar objetivos y faenas que aún no las has cuajado.

-¿Qué le empuja a jugarse la vida?

-El pensar que como torero puedes crecer mucho más y que quedan muchas cosas que no has podido expresar y no las has sacado y crees que habrá un toro que te permita hacer todo eso.

-La falta de toreros jóvenes en los abonos, ¿a qué cree que se debe?

-Yo creo que cada torero tiene su sitio y la prueba está en que los toreros jóvenes o, incluso yo cuando he sido joven, cuando he dado motivos para estar presente en los carteles he estado y en esta época es lo mismo. Toreros que han irrumpido con una fuerza arrolladora como Roca Rey ahí está, en máxima figura, y otros toreros que vienen por detrás y también están dando sus motivos entran en carteles. No creo que haya nada que pueda frenar la realidad, y la realidad es esa.

-Inicialmente la corrida para el día 14 era con toros de La Palmosilla y Javier Conde en el cartel. ¿A qué se debió ese cambio de ganadería?

-La empresa tiene reseñadas unas corridas, pero los que tienen la última palabra son las autoridades, que son los que tienen que ir al campo para ver si esas corridas valen para Málaga. Entiendo que si La Palmosilla no vino sería porque no valía para la categoría que Málaga supone.

-Y la caída del cartel de Conde a última hora, ¿qué le parece?

-Como comprenderás me da exactamente igual. Está Antonio Ferrera, que es un pedazo de torero, paisano, amigo y creo que el cartel ha quedado rematadísimo.

-¿Qué es lo que menos le gusta del sistema taurino?

-Sois vosotros, los periodistas, los que tenéis que denunciarlo, no los que estamos dentro. Nosotros tenemos que convivir con ello. Habrá cosas que quizá no serán las que más te gusten pero son así y no se pueden cambiar.

-¿Volvería a pasar por la experiencia del G10, ese grupo de figuras que reivindicabais cambios en algunos aspectos?

-No volvería a pasar por ningún grupo. El único torero que fue honesto del G10 fue Sebastián Castella. Él estaba inicialmente en el grupo, pero dijo que su opinión era distinta y decidió salirse y no defraudó a nadie. Cada uno también actuó y las cosas se desarrollaron de una manera que no fue agradable y yo fui uno de los más perjudicados en ese sentido. -¿Qué papel cree que tiene la Picassiana dentro del calendario taurino?

-Es una corrida más de la Feria de Málaga, con un carácter especial y unas connotaciones especiales, pero lo que sí tiene peso y es representativo es que es en Málaga, una plaza de primera y una de las ferias importantes de la temporada.