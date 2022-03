El transporte de mercancías inicia una lenta normalización en Málaga

El transporte de mercancías no se ha normalizado aún en la provincia de Málaga tras al acuerdo del Gobierno central con la patronal del sector, pero empieza a dar signos de cierta recuperación tras dos semanas de movilizaciones de los pequeños transportistas que están afectando también a su bolsillo. En Mercamálaga ayer empezó a entrar más género, asegura la presidenta de la Asociación de Mayoristas de Pescados de Mercamálaga (Ampesme), Pilar López.

En los supermercados ya se puede apreciar un menor desabastecimiento de productos frescos. En los restaurantes, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, asegura que "están recuperando la normalidad" y "ya no está habiendo, prácticamente, problemas con la falta de suministros". Algunos mayoristas como Juan Caro y Carmen Andreu también coinciden en esa "vuelta a la normalidad" del transporte. Además, aunque ambos reconocen que la semana pasada hubo algunos incidentes violentos relacionados con los piquetes, estos también se están relajando.

Y es que aunque la Plataforma de Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera -convocante del paro- insta a "aguantar" las presiones, a muchos camioneros no les ha quedado más remedio que retomar la actividad, coincidiendo con la aprobación en Consejo de Ministros de las medidas pactadas la semana pasada con las organizaciones más representativas del sector.

"No nos desesperemos, sabemos que las grandes empresas están trabajando y que una minoría de autónomos, bajo las amenazas condenables de sus cargadores, se han puesto a trabajar en contra de su voluntad",reconoció ayer en un mensaje a través de las redes sociales el presidente de la entidad, Manuel Hernández.

El presidente de la Plataforma de Denfensa del Sector de Transporte criticó que el Gobierno "mande globos sonda pero no concrete ninguna medida", y recordó que hasta que no existan garantías legales de que se prohibirá trabajar a un precio por debajo del coste no desconvocarán oficialmente la protesta.

En el paquete de medidas de apoyo acordado la semana pasada entre el Gobierno y los representantes mayoritarios para compensar la escalada de los precios de los carburantes destacan la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible y las ayudas directas por vehículo, que suman en total más de 1.000 millones de euros.

El lunes, tanto el Gobierno como las principales asociaciones del sector coincidieron en apuntar que la situación en las carreteras era ya de "práctica normalidad", con algún problema "marginal".

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, dio ayer por atendidas las reivindicaciones de los transportistas y considera que ya no hay motivos para mantener ese "paro minoritario" y, aunque ve "legítimas y respetables" esas reivindicaciones, insiste en el que el Gobierno ha sido sensible con la situación provocada por el alza de los combustibles y está "atendiendo a todos los sectores"

Además, asegura que el 95% el tráfico pesado se ha recuperado en España y los "mercas" están funcionando "con absoluta normalidad, salvo algún incidente", después de unas jornadas en las que "muchos" transportistas querían trabajar y no podían hacerlo por incidentes, amenazas y hechos violentos.

La ministra, que asegura que se puede hablar de prácticamente normalidad porque los paros son "residuales, puntuales", quiso recordar también que el Gobierno se comprometió a presentar en un plazo "lo más breve posible" un proyecto de ley para que los transportistas trabajen "a un precio justo, razonable y digno" sin que se den abusos.

Así pues, el paro de los pequeños transportistas convocado por la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera está rebajando su intensidad.

Los pescadores malagueños vuelven a faenar

Los pescadores malagueños vuelven a faenar a partir de este miércoles. Lo harán, ahora sí, después de la nueva reunión mantenida ayer entre los representantes de las cofradías a nivel nacional y el ministro de Agricultura, Luis Planas, aunque han manifestado que "las condiciones no son las deseadas y el sector pesquero está decepcionado" con el Gobierno.

Aunque la semana pasada los pescadores anunciaban que volvían a faenar a partir del jueves y desconvocaban la huelga tras la reunión mantenida con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, -ya que anunció una serie de medidas para paliar la subida del gasóleo en el sector-, horas después, los profesionales andaluces de este sector rectificaron. Una decisión que preocupaba especialmente a los mayoristas de Mercamálaga.

Sin un 30% de género, Carmen Andreu, vocal y mayorista, explicaba que estaba vendiendo el género que les llegaba del norte de España y de países como Italia, Marruecos o Portugal. No obstante, confiaba en que esta situación se normalizara lo más pronto posible y los pescadores volvieran a faenar.

Ayer, las Cofradías Pesqueras de España volvían a reunirse para poner de nuevo sobre la mesa esta cuestión. Finalmente, tras un encuentro que se prolongó hasta las 23:00 horas, el sector ha determinado que a partir de este miércoles volverán a pescar, ya que había algunas comunidades que ya lo estaban haciendo, según ha informado a este periódico Manolo Haro, vicepresidente de la Federación de Pescadores de Málaga.

"Las condiciones no son las deseadas y el sector pesquero está decepcionado, ya que los pescadores piensan que el Gobierno ha sido pobre con ellos. Aún así los barcos van a salir al mar con gran esfuerzo", han difundido en un comunicado desde la federación nacional. De esta manera, se desconvoca el paro a nivel nacional.

No obstante, el sector ha aclarado que esta decisión no excluye la posibilidad de alguna manifestación, una actuación que la federación está valorando y que decidirá los próximos días.