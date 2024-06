Advierten que los usuarios "van a sufrir" la "insuficiente" cobertura en los centros de salud de Málaga en verano

Pacientes con más demoras, programas de prevención que "volverán a cerrarse", profesionales más sobrecargados y mayor afluencia a las urgencias de los hospitales. Ese es el panorama que vaticinan los sindicatos en los centros de salud de la provincia de Málaga para este verano. Aún no tienen el plan estival, pero por la información que manejan adelantan que la cobertura de los trabajadores que se van de vacaciones será "insuficiente". Estas organizaciones reconocen que hay un déficit facultativos, pero insisten en que la prueba de que ésta no es la única causa de la escasez de recursos humanos es que en otras categorías la contratación estival tampoco será suficiente.

La consejera de Salud, Catalina García, admitió el miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud que la asistencia en los centros de salud "va a ser muy complicada" este verano porque en Andalucía en 2024 se jubilan 489 médicos de Atención Primaria y los 369 residentes que deberían haber acabado en mayo -que son los que suelen contratarse en verano- debido a un desfase temporal que se arrastra desde la pandemia, no terminarán hasta septiembre. Por ello, reclamó al Ministerio de Sanidad que estos MIR puedan hacer sustituciones pese a estar aún en el tramo final de sus prácticas.

Pero mientras la consejera pone la responsabilidad en el tejado de la Administración central, desde el Sindicato Médico de Málaga (SMM) se achaca la situación tanto al Ministerio como a la Consejería. "La culpa es de los políticos, cada uno dentro de sus competencias. La responsabilidad de la situación es del equipo; del Ministerio y de la Consejería", opinó el presidente del SMM, Antonio Martín. Apuntó que desde hace cuatro años se sabía que se jubilaban los facultativos y que los MIR no acababan hasta septiembre. "Y los políticos no han sido capaces de buscar soluciones", lamentó.

insistió en que "era una situación que se conocía y de la que se venía avisando". Por ello, opinó que "los usuarios van a sufrir" el déficit de profesionales. Pero también, el personal que tendrá mayor sobrecarga. "Los profesionales están temblando, porque en Málaga, al ser costa, además del trabajo habitual tienen que atender accidentes, urgencias y circunstancias especiales de los que nos visitan", añadió Martín.

La visión de la situación difiere radicalmente según quien cuente la película. A finales de mayo, la Junta de Andalucía emitió una nota en la que precisó que 1.085 profesionales se incorporaban desde el 1 de junio al SAS en la provincia de Málaga. El dato incluía a todas las categorías y a tanto al personal de centros de salud como de hospitales.

Sin embargo, CCOO denuncia el "recorte" de 840 profesionales -en total y a nivel provincial- que no fueron renovados tras acabar su contrato el 31 de mayo. "Así que el plan de verano será recortes", opinó el secretario provincial de sanidad del sindicato, Juan Carlos Navas. Porque apuntó que con esta perdida de empleados y un tercio del personal de vacaciones cada mes, "no habrá más remedio que cerrar, sean plantas o centros de salud".

Desde el Sindicato de Enfermería (Satse) también se augura un verano difícil para usuarios y profesionales en los centros de salud. El responsable de la organización en Atención Primaria, José Luis Sánchez, avanzó que "volverán a cerrarse programas de prevención". Entre estas actividades citó las retinografías para controlar la visión de los pacientes diabéticos o la captación de niños para su vacunación. Sánchez recordó que el SAS esgrime la falta de médicos para cubrir a los facultativos en verano, pero opinó que la "insuficiente" contratación en otras categorías es "la prueba del algodón de que no quieren contratar más, porque enfermeros hay". Además, aseguró que en los primeros meses de este año ha habido menor contratación que en relación a los del año pasado. Incluso reprobó la escasa duración de los contratos, ya que oscilan entre uno y cuatro meses.

Por otra parte, tanto Satse como Sindicato Médico coincidieron en que la incorporación de personal (de todas las categorías y tanto en hospitales como en centros de salud) al que alude Salud, en realidad no supone ningún incremento. Ambos sindicatos señalan que son los eventuales que se estabilizan. "No suman porque ya estaban", indica el presidente del SMM. Es decir, mejora la calidad de empleo, pero no aumenta el número de profesionales. El representante de Satse hacía una afirmación similar: "Se consolida, pero no se incrementa personal".

Con las vacaciones a menos de un mes, CCOO, UGT, CSIF y Satse llevan varias semanas realizando movilizaciones por los "incumplimientos" del SAS en Atención Primaria. Por su parte, la consejera de Salud avisó tras el Consejo Interterritorial que "hay comunidades autónomas que han anunciado que tendrán que cerrar centros de salud", que Andalucía quiere mantener los suyos abiertos, "pero estamos en una situación muy difícil". Y tras esta afirmación, en relación al déficit de médicos, reclamaba: "El Ministerio debe asumir sus competencias".

Todos los veranos, desde 2012 la mayoría de los centros de salud cierra por las tardes. El año pasado, en el caso de la ciudad de Málaga, por ejemplo, de 26 sólo abrieron seis en horario en horario vespertino. Una proporción que se repitió en el resto de zonas de la provincia.

Más allá del cruce de argumentos contrapuestos entre Administraciones o entre los sindicatos y el SAS hay una realidad cierta: con un tercio del personal de vacaciones cada mes, una afluencia turística mayor a una zona de costa como es Málaga y una sustitución escasa, como decía el presidente del Sindicato Médico, este verano "sufrirán los usuarios y los profesionales".