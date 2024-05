Concentración en Málaga por el "incumplimiento" del SAS de acuerdos sobre Atención Primaria y carrera profesional

Nueva jornada de movilizaciones para protestar por el "incumplimiento" de la Administración sanitaria autonómica de los acuerdos alcanzados con los sindicatos sobre Atención Primaria y carrera profesional. Convocadas por Satse, CSIF, CCOO y UGT unas 200 personas se han concentrado ante la Delegación de Salud de Málaga para exigir al SAS que cumpla lo pactado. De hecho, ese ha sido el lema de la pancarta que han enarbolado los manifestantes: "Los acuerdos son para cumplirlos".

La misma protesta se ha llevado a cabo en el resto de las capitales andaluzas. "No vamos a permitir que la Consejería de Salud siga jugando con los profesionales de la sanidad andaluza", han advertido las organizaciones sindicales en una nota conjunta. Precisamente, estas centrales se levantaron de la Mesa Sectorial de Sanidad este pasado martes para manifestar su "absoluto rechazo" por la falta de negociación de la Consejería, tras enterarse "por la prensa" de la ampliación de la plantilla estructural del SAS en 2.388 plazas, de las que 2.177 son antiguos refuerzos Covid.

Ya la semana pasada hubo concentraciones por los mismos motivos, también impulsadas de forma conjunta por los cuatro sindicatos. En el caso de Málaga, fue ante las puertas del Hospital Regional. Según estas organizaciones el "nuevo incumplimiento” de la Consejería de Salud sobre los acuerdos sobre Atención Primaria y carrera profesional no solamente afectan los 120.0000 profesionales que integran la sanidad pública en toda la comunidad autónoma, sino a "los millones de usuarios" del SAS.

En la nota conjunta, las organizaciones sindicales convocantes de las protestas han indicado que las concentraciones ante las Delegaciones de Salud pretenden además denunciar el "engaño de la Administración sanitaria respecto a la situación de la bolsa de empleo, la reducción de contrataciones y la privatización continua de las listas de espera, entre otras cuestiones".

Satse, CSIF, CCOO y UGT reprocharon además en su comunicado la "falta de negociación" de la Administración sanitaria en la Mesa Sectorial, "vulnerando los derechos" del personal del Servicio Andaluz de Salud.

El domingo, manifestación de la PEPA

No este el único frente abierto que tiene el SAS con los trabajadores. El domingo 26, la Plataforma Enfermera por Andalucía (PEPA) tiene prevista una manifestación en Málaga. Partirá a las 12:00 de la Fuente de las Tres Gracias y recorrerá el centro histórico. Esta movilización va completamente por separado de las protestas de Satse, CSIF, CCOO y UGT, aunque comparte muchas de sus demandas.

La PEPA expresa en primer destaca en primer lugar su "apoyo incondicional a la sanidad pública". Sus principales reivindicaciones son el incremento de personal ya que estima que faltan 34.000 enfermeras en la comunidad autónoma, la eliminación de la acreditación ante la Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza (ACSA) para la carrera profesional y con solo cuatro niveles, la retribución del solape entre turnos, la inclusión del concepto de CRP en masa salarial fija, la reclasificación al grupo A1 (los enfermeros están en el A2), la jubilación anticipada voluntaria y el desarrollo de especialidades de Enfermería.

Según la Plataforma, muchas de estas reivindicaciones "ya están reconocidas hace muchos años en otras comunidades autónomas" y hace que haya una diferencia salarial en el SAS de hasta 1.300 euros brutos mensuales. "Andalucía no merece ser una comunidad autónoma de segunda, ni que sus enfermeras y usuarios no gocen de los mismos derechos que en el resto del país", sostiene la organización. La PEPA quiere denunciar con la manifestación que ha convocado para el domingo "la imperiosa necesidad de dignificar a la enfermería en Andalucía" y a su vez hacer un "llamamiento a toda la ciudadanía usuaria del SAS a que luchen por la sanidad 100% pública", ya que "sin el reconocimiento de las primeras, no habrá calidad asistencial para los segundos".