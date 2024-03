Un vecino de Málaga logra cancelar 17 préstamos y los embargos a sus ingresos con la Ley de la Segunda Oportunidad

La inflación a la que está sometida el país no ha pasado desapercibida y son muchos los que se ven afectados. Entre ellos, este malagueño para el que un pequeño bajón supuso un declive imparable. Los altos intereses en las tarjetas de crédito ya era una dificultad para él, pero hizo el esfuerzo de llevar todo adelante. El punto de inflexión llegó cuando le subieron el alquiler y se vio entre la espada y la pared. “Me ví en la obligación de solicitar el crédito para que no me echaran de la vivienda”, comentaba el deudor.

Estos créditos venían siendo afrontados de manera regular, pese a que con dificultades, pero a consecuencia de quedarse su pareja en desempleo y dado el descenso en los ingresos que esto ha producido, al deudor se le ha hecho imposible devolver los 17 préstamos diferentes con los que contaba.

Los impagos comenzaron y, con ellos, los embargos de los acreedores. Fueron hasta 3 ejecuciones sobre su nómina y, puntualmente, su cuenta bancaria. Esto le impidió continuar con el pago de las obligaciones. “El esfuerzo que hice quedó en nada. Sin parte de mi sueldo y el dinero que quitaban de la cuenta me quitaron parte de mi sueldo. En varias ocasiones me quitaban todo lo que tenía en la cuenta”

En 2023 conoció de la existencia de la Ley de Segunda Oportunidad, aprobada en 2015, gracias a la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, entidad especializada en este tipo de procesos. Tras estudiar su caso, los abogados de la entidad le aconsejaron declararse insolvente e iniciar los trámites.

Cómo dejar de pagar créditos y paralizar embargos

Pepe Domínguez, letrado de la Asociación, detalla cuál fue el primer paso: “Se informa al juzgado competente de la situación del asociado con el preconcurso de acreedores. Con esto, se consigue un inminente alivio económico ya que no debe pagar a ningún acreedor y se paralizan los embargos vigentes”.

Con la suspensión de los embargos, todo empieza a mejorar progresivamente. Se le presentó la correspondiente demanda de concurso al juzgado para iniciar la fase judicial donde se pediría el perdón de las deudas y se vería la opción de liquidar el coche que disponía el deudor.

“Argumentando que el coche en propiedad no tiene suficiente valor y la necesidad de nuestro asociado para trabajar, se solicita excluirlo de la fase judicial y que se mantenga la propiedad”, detalla Dominguez.

El juzgado es quien debe comprobar el cumplimiento de los requisitos legales. Estos son: la insolvencia del interesado, no haber sido exonerado en los últimos 5 años y carecer de delitos de orden socioeconómico.

Una vez comprobadas estas condiciones, el juez encargado del presente caso dictó esta resolución definitiva el 26 de febrero de 2024 concediendo el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) dejando libre a este deudor libre de pagar 52.002 euros, permitiéndole mantener el coche en propiedad.

Desde entonces, los acreedores del asociado -entre otros Cetelem, ING o Bankinter- no podrán reclamar ningún pago más al ya ex-deudor ni incluirlo en ficheros de morosos.

Son ya más de 50 sentencias favorables conseguidas por la Asociación de Ayuda al Endeudamiento en 2024 avalan la evolución favorable de la Ley de la Segunda Oportunidad en los tribunales del país. Todas las sentencias favorables en la web de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento.