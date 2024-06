La venta ambulante ilegal en las playas de Málaga tiene multas de hasta 3.000 euros

La temporada de playa ha comenzado ya en Málaga, aunque desde hace meses los bañistas se han acercado a la costa para disfrutar de días de sol y altas temperaturas. Sombrillas, toallas, arena y el mar son los protagonistas, en los que no faltan aquellos puestos ambulantes que ofrecen refrigerios a quienes echan un día en la playa. Si bien estos vendedores pertenecen al hábita natural de la costa, no todos tienen permiso para esta transacción comercial. De hecho, la venta ambulante no autorizada de productos alimenticios en el litoral constituye una infracción grave, recogida en la Ordenanza de Playas del Ayuntamiento de Málaga. Las sanaciones por esta actividad van desde los 300 hasta los 3.000 euros.

El consistorio ha reforzado la vigilancia en la costa malagueña para controlar estos actos, así como para prevenir otros delitos en esta zonas. En la última actuación realizada por la Policía Local, ha sancionado a cinco personas que fueron sorprendidas elaborando y comercializando mojitos caseros en la playa, sin autorización y sin ningún tipo de control sanitario.

Sanciones por la venta ambulante ilegal

En la Ordenanza de Playas del Ayuntamiento de Málaga está recogida qué se considera como venta ambulante ilegal, así como las infracciones a las que están sujetos quienes comenten estos actos. Las multas por la venta ambulante ilegal pueden ir desde los 300 hasta los 3.000 euros. La cuantía exacta se determina en función de la reincidencia e intencionalidad del autor; así como por la mayor o menor perturbación causada por la infracción en el medio ambiente y/o en los usuarios.

En el artículo 20 del documento municipal queda recogido claramente que "se prohíbe la venta ambulante en la playa de cualquier producto alimenticio en general y, en concreto, bocadillos, bebidas, aperitivos, golosinas, semillas, etcétera". Y en el artículo 22 queda reflejado que este acto es una infracción grave (y por ello la cuantía de la multa puede ascender hasta los 3.000 euros). En la normativa también se señala que aquella persona que comenta estos hechos, no solo se le hará responsable por los actos u omisiones, también "por aquellas personas, animales o bienes por los que civilmente se debe responder conforme al derecho común".

Refuerzo de la vigilancia en las playas de Málaga

El operativo de seguridad no sólo trabaja en controlar la venta ambulante no autorizada, sino también a la prevención de diferentes infracciones o conductas delictivas, como hurtos o delitos contra la salud pública. En este sentido, han sido detenidas dos personas: una como presunta autora de un delito de hurto y otra por pesca ilegal de especie protegida.

Además, los agentes han denunciado al responsable de un negocio por ejercer la actividad de alquiler de material acuático sin autorización y haciendo uso indebido de una embarcación a motor por zona de baño; así como por fondear una embarcación náutica fuera de los lugares establecidos para ello. También se ha producido la incautación de una barca de pesca por realizar actividad furtiva con artes ilegales.