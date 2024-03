Málaga multiplica por diez las víctimas de la violencia de género en alto riesgo en la última década

En estos 10 años, el número de víctimas de la violencia machista a las que la Policía Nacional protege en Málaga prácticamente se ha duplicado . Entonces eran 2.852 los casos activos. A fecha de 29 de febrero, son más de 4.000, según los datos del Ministerio el Interior. De ellas, 52 son adolescentes que todavía no han cumplido la mayoría de edad , nueve más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Interior no aprecia riesgo en 21 de los casos y, en otros 22, se ha detectado que el mismo es bajo. El nivel es medio para otras seis menores y alto para una de las féminas.

Denuncian que solo hay un policía de protección por cada 60 víctimas en riesgo

La violencia de género sigue cobrándose víctimas, al tiempo que crece el número de mujeres en riesgo alto o muy alto. Faltan efectivos. La ratio de agentes para velar por las mujeres en situación de riesgo es de uno por cada 60-70 víctimas. Así lo asegura la secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Málaga, que pide una inversión “real” en la lucha contra esta lacra. “Es necesaria una modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo para conseguir más policías que trabajen en la lucha contra esta lacra social. No podemos seguir con los mismos medios que hace más de 10 años”, asevera la responsable sindical, que insiste en que “por desgracia no han disminuido ni las denuncias ni los delitos relacionados con la violencia de género, por lo que no es lógico cubrir con menos policías un aumento delictivo”.