La vivienda turística y la privatización de la torre del aeropuerto, a debate en el Pleno de Málaga

La regulación de la vivienda turística, sigue siendo el centro gravitacional del debate en Málaga. En el Pleno que se celebra este jueves los grupos de la oposición han presentado sendas mociones para pedir una limitación de las mismas. Además, la privatización de la torre de control del aeropuerto y el préstamo de el Fusilamiento de Torrijos; serán los otros puntos calientes del debate en La Casona del Parque.

Daniel Pérez, portavoz socialista, ha presentado una moción urgente para modificar el PGOU y establecer un número clausus de alojamientos turísticos como ya ha hecho Bilbao”, porque la proliferación de estas viviendas “ha puesto por las nubes el precio de los alquileres, mientras que cada día se van 10 malagueños de la ciudad”. Además, pide una "moratoria en la concesión de licencias de ocupación de viviendas turísticas". Unidas Podemos ha presentado otra moción en el mismo sentido.

El alcalde, al respecto, ha vuelto a apelar a la necesidad de una legislación autonómica y estatal que le permita regular, "no estamos cerrados, ni mucho menos, a esta regulación" de viviendas turísticas, pero ha insistido en que tiene que ser "en el marco legal adecuado, con una normativa que nos lo permita hacer". "Mientras no tengamos ese marco competencial, no podemos estar traduciéndolo en acciones que puedan ser operativas y prácticas".

Además, el PP lleva otra moción urgente en la que solicitan a la FEMP que intermedie para que el Gobierno modifique la normativa estatal relativa a la revisión de precios en los contratos de obra "como consecuencia de la crisis motivada por la pandemia y la guerra en Ucrania, adaptándola a las necesidades reales de constructores y promotores, de modo que resulte de verdadera utilidad para estos empresarios y no ponga en peligro licitaciones de obras públicas ni empleo en el sector".

La otra moción popular es sobre la privatización de la torre de control del aeropuerto anunciada por el Gobierno y en concreto; proponen que el Consistorio la rechace y muestre el apoyo a los trabajadores que prestan el servicio en ella. Además, instan al Gobierno central "a dar marcha atrás en la privatización de la torre de control del aeropuerto" y le solicita el mantenimiento de la gestión pública de las misma.

Ciudadanos reclama al Museo del Prado "explicaciones técnicas" al Museo del Prado por su negativa a prestar el Fusilamiento de Torrijos a Málaga, además de pedir la vuelta de la Lex Flavia al Museo Nacional de Arqueología. Sobre está moción se ha posicionado el alcalde, que ha dicho comprender "la postura" del Museo sobre rechazar el ceder temporalmente la obra y del Arqueológico, ya que la Lex Flavia está "muy mal". "Me resulta difícil apoyar algo que entiendo técnicamente", ha abundado el alcalde que ha rechazado que haya razones políticas en que no se pueda realizar. Además, ha abogado por buscar alternativas ante "una negativa en la que no veo motivación política", sino técnica.