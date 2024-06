Siete de cada diez viviendas del entorno de la Plaza de la Merced de Málaga son ya turísticas

Si Pablo Picasso tuviera que nacer hoy en Málaga, casi con total seguridad no lo haría en La Merced. La casa de sus padres hace mucho que hubiera dejado de serlo y posiblemente estuviese destinada al alquiler vacacional. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en febrero de este año siete de cada diez viviendas en el barrio son turísticas.

No podemos saber tampoco si la casa en la que nació y creció Manuel Alcántara en calle Agua es una de las tres que resisten a la tendencia y no se destinan al alquiler en corta estancia. Quizá nunca hubiera escrito los versos He venido a buscarme./ Hay un niño extraviado/ en medio de la calle./ (Calle de la Victoria,/ Plaza de la Merced./ La mitad de mi historia/ ni yo mismo la sé).

Según los citados datos del INE, ninguna sección censal de la almendra central baja de un 20% de presión turística, siendo de más de un 40% en la que limita al sur con La Merced y que engloba el corazón mismo de Málaga desde Alcazabilla hasta Carretería.

En estos momentos, el Ayuntamiento trabaja en una ordenanza para limitar según zonas saturadas. Aún está en trámite el estudio por el que decidirán cuál es baremo que distingue entre estar colmado y, por lo tanto, no permitir más viviendas de este uso. En caso de que sigan el ejemplo de Sevilla –camino que a su vez marcó el malagueño OMAU en 2017– no se podrá superar el 10% de presión turística. En La Merced se supera por siete el umbral.

En un reciente informe del Banco de España, también ahondan en datos similares, alertando de la incidencia que puede tener sobre el precio de la vivienda. Mientras que la media española del alquiler vacacional sobre el total es del 10%, en el área que rodea al centro urbano de Málaga es del 50%. El casco urbano de la ciudad tiene un índice del 21%, también alto, si se considera el efecto que esto causa sobre los precios del alquiler en general.

Vivir en un edificio donde la mitad de tus vecinos son turistas

Mónica Reino llegó hace cinco años a Málaga desde Bélgica. Su marido, malagueño, había heredado una casa junto a La Merced y se prometían tener "mucha más calidad de vida". Cinco años después la mitad de los vecinos de su bloque no residen, van mutando según los días. Cada vez le es más difícil conocer las caras que se cruza en el portal.

"Yo siempre digo que esto empieza cuando se muere el vecino del quinto y a le saco un dinerito a este piso que no sé muy bien qué hacer con él y todo parece muy cool", asegura Reino, que del vecino del quinto ha pasado a que su bloque sea el que menos pisos turísticos tiene en la calle, "en los colindantes no conozco a ningún vecino".

Esto, claro, genera "inseguridad, miedo, ruidos... no podemos descansar, pero también un gasto extra a la comunidad que no se puede repercutir. El técnico del ascensor cada vez que viene nos dice que se encuentra cada cosa...".

Lo más difícil, para ella "es cuando te tocan al timbre a las dos o a las tres de la mañana", a lo mejor, narra, solo la desvelan, pero también le entra el miedo en el cuerpo, "no sabes si se ha equivocado por que buscaba la luz, si está de borrachera o qué... Convivir con tanto turista es como meter un tigre como animal de compañía, no puedes meter un tigre en casa", resume Reino.

Hay un niño extraviado/ y he venido a buscarle./ No puede andar muy lejos/ porque esta era su calle./ (Calle de la Victoria,/ Plaza de la Merced./ La mitad de mi historia/ ni yo mismo la sé), cerró Alcántara su poema porque los de Agua fueron sus adoquines y sus aceras. Calle en la que ahora siete de cada diez vecinos son turistas que, posiblemente, nunca le escriban un poema.