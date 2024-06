El alcalde de Málaga rechaza la moratoria a nuevos pisos turísticos que pide la oposición

¿Moratoria a las viviendas turísticas en Málaga? Ni pensarlo. El alcalde, Francisco de la Torre, parece no querer ni escuchar hablar de la palabra. La oposición de izquierdas, PSOE y Con Málaga, piden que desde ya no pueda haber un solo piso vacacional más; pero para el regidor el término suena a contenido vacío, "parece que es algo que no tiene fundamento, que se dice de manera genérica e imprecisa".

En cambio, defiende que la instrucción que ha puesto en marcha el Consistorio de facto ya actúa y supone un límite. "En paralelo se está haciendo el estudio de saturación por zonas por el que algunas zonas no habrá un piso turístico más aunque tenga una entrada independiente", afirma. El mismo tardará "pocos meses", lapso que no ha especificado, pero sí ha asegurado que "no queremos esperar esos meses" por lo que actúan "dentro de la realidad que tenemos".

Los administradores de fincas, además, destacan la dificultad para que cualquier vivienda cumpla el requisito de la entrada diferenciada, si no es una vivienda unifamiliar o un edificio completo dedicado al uso turístico –caso en el que, además, están eximidos por la instrucción–.

Este límite del Ayuntamiento se da cuando el registro de viviendas de la Junta de Andalucía pasa las 12.100, de las cuáles 800 tendrían que justificar que cuentan con una entrada y servicios independientes. El Ayuntamiento calcula entre 8.000 y 9.000 y en Airbnb se anuncian casi 6.800.

Con la necesidad de una entrada diferenciada, atendiendo a la dificultad que señalan los administradores de fincas, sólo tienen vía libre casas unifamiliares y edificios completos dedicados a esto. Aún así, una vez entre en vigor la nueva zonificación para áreas saturadas, "habrá barrios en los que, por mucho que se cumpla con la entrada independiente, no habrá más pisos turísticos".

En Sevilla, que toma como ejemplo la zonificación de Málaga que presentó el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), sólo se permite un 10% de viviendas turísticas por barrio. Esta cifra ya se vería superada en zonas del Málaga como el centro de la ciudad. El coordinador de Urbanismo y Vivienda de Málaga, José María Morente, defendió hace un mes en un foro que quizás algunos barrios "deban tener como máximo un 3% y otros soporten un 20%".

Tanto Sevilla como Cádiz legislaron antes de que la Junta actualizase el decreto que regula la vivienda de uso turístico, que el Ayuntamiento defendía que no se podía hacer. La administración regional lo llevó a los tribunales, pero el TSJA dio la razón a las urbes que acotaron mediante su PGOU el uso turístico.

Para la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Málaga el límite que ha puesto el Ayuntamiento de Málaga a las viviendas turísticas no es suficiente. No porque no lo comparta, sino porque entiende que llega tarde y que desde 2011 el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ya incluía esta prohibición y el anterior decreto de la Junta (de 2016) también lo recogía.

Por su parte, la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos (AVVAPro) estiman que la instrucción de Urbanismo por la que se exige una entrada independiente desde febrero "no da garantía jurídica a los ahorradores" y que sólo aplica desde el pasado viernes. Además, defienden la necesidad de regular "con consenso" para hacer un modelo de ciudad sostenible, pero teniendo en cuenta el peso de su sector en la ciudad.