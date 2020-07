Un zepelín retrata a Málaga en un recorrido virtual en 360 grados

El proyecto malagueño Monumentia está llevando a cabo la ‘virtualización’ de los 103 municipios de la provincia mediante la realización de vídeos (y fotografías) en 360 grados por medio de un dron y de un zepelín. La iniciativa privada, sin precedentes, está realizando las grabaciones durante este año 2020 para conseguir que desde cualquier punto del mundo se pueda hacer un recorrido virtual por nuestra provincia, con la importancia que esto tiene para el sector del turismo y de la cultura, más aún si cabe en tiempos de coronavirus. Para la realización de este trabajo, Monumentia cuenta con una subvención de la Junta de Andalucía para industrias culturales.

Este sábado las personas que paseaban por el centro de la ciudad se han visto sorprendidas por un zepelín de grandes dimensiones que sobrevuela el centro histórico. Debido a que alcanza más de 150 metros de altura es visible desde muchísimos puntos de la ciudad. El Teatro Romano, la Plaza de la Merced, la Alcazaba o Gibralfaro son algunos de los objetivos de Monumentia y Visitasvirtuales.com, que está utilizando su globo cautivo para realizar grabaciones de los lugares más destacados del centro, al estar el uso de dron prohibido en el área de influencia del aeropuerto de Málaga.

Como cuenta el máximo responsable de Monumentia, José Manuel López, “este proyecto es único porque no existe aún nada parecido. Nadie ha conseguido ‘virtualizar’ toda la provincia. Lo más parecido podría ser Google Earth o Google Maps, pero no son visiones 360 y además su calidad de resolución es muy inferior. Nuestro trabajo nos permitirá más adelante enlazar la visita aérea de cada municipio con sus monumentos y puntos claves a descubrir, para que el usuario pueda ir seleccionando lo que más le interese y cambie automáticamente a una visita 360 del lugar concreto que haya elegido”.

Para llevar a cabo el proyecto Monumentia ha invertido más de 80.000 euros en equipos de última tecnología. Destaca por su originalidad y dimensiones el uso del zepelín que se está viendo hoy en la capital, con el que es capaz de hacer vídeos 360 y así cumplir la estricta legislación en cuanto al vuelo de drones. López es de hecho el único en la provincia de Málaga que realiza este tipo de trabajos con un zepelín o globo cautivo (de 6 metros de largo por 1,80 de alto), que graba las tomas aéreas con una altura de hasta 180 metros.

El proyecto turístico-cultural de Monumentia nace con un carácter didáctico y divulgativo mediante el uso de las nuevas tecnologías, promoviendo la difusión del patrimonio mediante un recorrido virtual interactivo con vídeo de 360º. “Es una manera diferente de hacer llegar toda la riqueza patrimonial tanto al turista como a la población local. Monumentia aporta interactividad con el visitante, que experimenta curiosidad e intriga porque justamente está ‘dentro’ del sitio que quiere visitar”, asegura López.

A nivel educativo el proyecto favorece una experiencia diferente e inmersiva. Para las personas con movilidad reducida es una oportunidad de acceder a la cultura si no pueden visitar físicamente el monumento, bien por su emplazamiento o bien porque no esté adaptado y cuente con escaleras, pendientes pronunciadas, pavimento no firme, etc.

Una vez ‘virtualizada’ toda la provincia con visión aérea el siguiente paso del proyecto será el de realizar las visitas guiadas de cada monumento mediante un cicerone que nos irá explicando características, estilos, curiosidades y anécdotas de cada monumento con un enfoque pedagógico y cultural. Estos cicerones serán personajes históricos de Málaga recreados en 2D e introducidos en el vídeo 360º interactivo.

José Manuel López, responsable de Monumentia, es un emprendedor con una larga trayectoria en el campo tecnológico y que lleva realizando visitas virtuales (con su otro proyecto Visitasvirtuales.com) desde 2001. Pese a contar con algunas ayudas institucionales López está buscando patrocinadores privados para acometer todo el proyecto debido a su gran envergadura y complejidad.

El proyecto Monumentia cuenta con la financiación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Actualmente forma parte de la aceleradora Tourism Hub del Patronato de Turismo de la Costa del Sol y ha participado también en el programa de aceleración de ideas Go2Work ubicado en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga.