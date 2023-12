AD Mérida - Málaga CF: Que la Copa termine de sumar (18:00)

El Málaga CF retoma su realidad en Mérida. La alegría en Copa ante el Eldense fue agradable, bálsamo en La Rosaleda necesario y de paso ver el sorteo de Copa (el próximo martes) compartiendo espacio y bombos con la élite del fútbol español. Serán instantes emocionantes. Pero para terminar de aceptar la Copa, hay que dar el callo y sacar puntos el fin de semana. Hay una cita importante en el José Fouto (18:00 horas). Todas las jornadas tendrán su peso, pero se avecina el parón de Navidad y al Málaga demanda puntos, recuperar la tranquilidad y que no se atraganten las uvas. "La Copa vale para ilusionarse, para situaciones nuevas del día a día, coger carga y ver el rendimiento, pero focalizados en la Liga", decía Pellicer en la previa. No se sale de esa línea. Mantener esa posición acérrima, de los líderes en la carrera por el play off y no terminar de perder la estela con Ibiza y Castellón, a siete y ocho puntos. La categoría es caprichosa, cruel, dolorosa, pero es una ocasión muy favorable porque se visita al antepenúltimo clasificado, trampolín que se pudo coger en Murcia, Antequera y otros estadios donde los blanquiazules asaltaron con autoridad. Pero se ha perdido fuelle por el mal bagaje en La Rosaleda, por lo que hay que compensar puntos. Y esa zona va adquiriendo exigencia y adeptos, como Córdoba o Algeciras, equipos que obligan a apretar.

Nuevamente se viaja con lo justo. El último en caer ha sido Manu Molina, a falta de pruebas, con una lesión muscular que le dejará apartado, misma situación que Juan Hernández. Más los Sangalli, Juande o Nelson Monte. Parte de la columna vertebral que sigue sin comparecer. Lesiones que tambalean el bloque, pero ahí aparece La Academia para proporcionar estabilidad. Recursos que inventó Pellicer, técnico dado a dar alternativas, y un plan, que dentro de vivir en el alambre, da para ir tirando, al menos hasta que llegue enero, momento que le tocará a Loren Juarros, porque la cascada de lesiones no se frenará si la plantilla no profundiza. Al Romano viajan los héroes del Eldense, no como premio, sino para jugar minutos de calidad. Transformar un momento crítico en una oportunidad, y el Málaga ha encontrado a los Cordero, Izan o Aarón Ochoa, diamantes que pulir y saber controlar los tiempos, pero el fútbol no aguarda. Y son nuevos estímulos en una temporada que se acerca al ecuador.

Mérida sirvió de mili para Dani Lorenzo y David Larrubia, equipo simpático en Málaga por esa circunstancia, dirigido por un exmalaguita como Manel Ruano y figura importante en el desarrollo de la cantera blanquiazul. Curioso contexto, por el Baby Málaga que parte a tierras extremeñas. Ruano llegó a principios de octubre para dar vida a un proyecto estancado, aún sin arrancar. Antepenúltimo con 12 puntos, pero viene de ganar al Intercity (0-1), antes sacando un meritorio empate ante el Recre en el Fouto (0-0), escenario donde se impusieron esta temporada Ibiza, Real Murcia, Real Madrid Castilla o Antequera. Antecedentes a los que agarrarse, pero los extremeños vienen en buena onda. De esos estadios donde hay que sumar para estar arriba, atendiendo a esa archiconocida media inglesa. Y cerrar una semana que tendría su valor.

Que la Copa proporcione ese plus, principalmente en lo mental, porque el marco actual impide a Pellicer construir ante tantas bajas. Estar en esa segunda competición solo será rentable si no genera consecuencias en Liga. El esfuerzo de Barakaldo se pagó hace unas semanas. La digestión del Eldense se calibra en Mérida, donde nuevamente habrá un buen desplazamiento de malaguistas. Es un partido para dar otro golpe.