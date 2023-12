Mérida - Málaga CF: David Larrubia y Dani Lorenzo, romanos de corazón

Llega uno de los partidos más especiales del año para David Larrubia y Dani Lorenzo. Ambos probaron la fórmula de la cesión precisamente en el Mérida, rival del Málaga de esta jornada, y dejaron huella. También a ellos les marcó su paso por el conjunto romano y guardan un gran cariño por todo el afecto que sintieron y por tener la oportunidad de contar con continuidad en Primera RFEF. La experiencia ha resultado clave para que ambos esta temporada se hayan ganado un hueco por derecho en el primer equipo.

El primero en llegar fue Larrubia. Se marchó en verano después de ampliar su contrato por un año, hasta 2024. Tenía que demostrar y demostrarse que podía afrontar una aventura cercana a lo profesional, lejos de casa, sin ser una promesa de la cantera. Y le salió mejor que bien. Desde muy pronto se metió en el bolsillo a los aficionados, algo que no olvida.

"Estoy muy agradecido al Mérida por todo lo que viví y aprendí allí en lo futbolístico y lo personal. Desde el primer momento me cogieron cariño, y yo también me dejé querer por la afición. Hice buenos partidos y la gente y los niños se engancharon mucho a mí y yo también tenía muchos detalles con ellos. Al final fue una comunión", contaba en una entrevista concedida a este diario.

El marbellí se unió a él en el mercado invernal. Dani Lorenzo quería jugar, competir, crecer. Y como en el Málaga Pepe Mel no estaba dándole los minutos que ansiaba y necesitaba, pidió el préstamo. Tardó bien poco en maravillar por su talento y visión de juego a los del José Fouto. Incluso, cocinó goles para Larrubia.

Ruano y su visión del Málaga

Es un equipo diferente, de mucha calidad, pero también una oportunidad para nosotros, será bonito, vamos a ver qué pasa. El Málaga tiene muy buenos futbolistas y juega bien al fútbol. Los partidos se deciden en pequeños detalles, igual en casa no le han favorecido tanto como fuera, pero no creo que sea determinante. La Copa del Rey no se podía ver y tampoco nos sirve de referencia. Lo tenemos ya analizado y sabemos lo que hacen, igual que ellos saben lo que hacemos nosotros, hoy en día se puede esconder poco", afirmó el entrenador del Mérida.