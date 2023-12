Baby Málaga CF: Una lista para Mérida con ¡22.8 años de media!

El Málaga CF se mide a la AD Mérida este domingo 10 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Romano José Fouto, en partido correspondiente a la 16ª jornada de Primera Federación. La convocatoria que ofreció Sergio Pellicer para viajar a tierras extremeñas está compuesta por estos 20 jugadores: Alfonso Herrero, Gabilondo, Bilal, Einar Galilea, Juanpe, Loren Zúñiga, David Larrubia, Kevin Medina, Carlos López, Víctor, Moussa, Genaro, Dioni, Dani Sánchez, Roberto, Dani Lorenzo, Murillo, Antoñito Cordero, Izan Merino y Aaron Ochoa.

Se cayeron esta semana Manu Molina y Juan Hernández por sendas lesiones, en un no parar que preocupa en Martiricos, aunque ya se lo toman con filosofía los protagonistas. Se buscan causas pero no se obtiene nada concluyente. Así que toca tirar de la cantera. Un dato concluyente, entre los 20 convocados para ir a Mérida la media de edad es de sólo 22.8 años, una barbaridad. Sólo hay un mayor de 30, Dioni. Y otros cuatro mayores de 25: Einar Galilea, Víctor García, Alfonso Herrero y Juanpe. Desde Genaro (25), todos los demás tienen menos de esa edad. Y 13 son canteranos de la Academia más Dioni, casi un 70% de los que se desplazan jugó en categorías inferiores, algo difícil de ver en el fútbol. En este caso se agudiza por la necesidad, pero la apuesta parece clara. Izan Merino y Aaron Ochoa fueron los últimos en debutar en el partido de Copa del Rey el pasado miércoles ante el Eldense. Y su actuación convenció a Pellicer para darles continuidad en la lista.

"Con el rendimiento de los chicos el otro día han demostrado que pueden competir. Pero esto es continuidad. Para jugar en el Málaga hay que ser constantes. Todos: cuerpo técnico, entrenador y jugadores. Muy constantes en regularidad y rendimiento y vamos a intentar esos problemas en el tema de las lesiones que aparezcan otros jugadores, como siempre estamos haciendo en estos meses que están siendo complicados", apuntaba Pellicer, que quiere darle el contexto adecuado al papel de los jóvenes, con tres jugadores menores de edad jugando simultáneamente ante el Eldense: "Se han ganado los tres ir a Mérida y en el plan de partido tener esa continuidad. Es cierto que hicieron un esfuerzo brutal, pero también los jugadores de la primera plantilla. Para mí lo importante no es el DNI, es el rendimiento. pero debemos tener calma, son chicos juveniles y yo creo que la valentía va en el sentido que lo ves entrenar y están preparados. Pero tenemos que gestionarlos desde el cuerpo técnico, el club y desde el entorno. Constancia y que vengan para quedarse. Es un primer paso, pero les queda muchísimo, muchísimo. Se lo han ganado, van a venir a Mérida y posiblemente van a tener la oportunidad de participar. Son patrimonio del club, es la ilusión de los chicos jóvenes, que transmitan lo que transmitieron el otro día y eso engancha a la gente. Pero lo cierto es que hay que ganar y ahí ya no hay edades. Una cosa es el proyecto de club y otra cosa el proyecto nuestro, que es el rendimiento inmediato y debemos saberlo absolutamente todos. Tampoco podemos ir quemando etapas porque ahora a los chicos jóvenes se les perdona todo, pero pasan dos años y con 20 ya no se les perdona nada. Así que calma, mucha calma".