El canterano Caden McLoughlin no continuará en La Academia la próxima temporada. El ofensivo irlandés, internacional con las categorías inferiores de su país, usó las redes sociales para despedirse de la "familia malaguista" tras cuatro años vinculado a la cantera blanquiazul.

El joven, nacido en 2005, venía jugando esta temporada en el San Félix cadete. El club le captó tras despuntar en el Esteponense. Desde 2016 defiende la elástica blanquiazul y también llamó la atención de la sub 15 de Irlanda, con la que jugó un torneo aquí en España hace unos meses.

"No ha sido una decisión fácil y solo puede tener palabras de agradecimiento", dice el joven mediapunta en sus redes, que se deshacía en elogios para todos los integrantes del club y reconocía haber "aprendido mucho como jugador, pero sobre todo lo que he crecido como persona es algo que llevaré siempre en mi corazón con gratitud".

Aquí su carta de despedida completa

"Hola familia malaguista. Hoy me dirijo a todos ustedes para informales que a partir de hoy dejo de ser jugador del Málaga CF. No ha sido una decisión fácil y solo puede tener palabras de agradecimiento. Llegué hace cinco años sin ser quien soy a día de hoy. Durante estos años he aprendido mucho como jugador, pero sobre todo lo que he crecido como persona es algo que llevaré siempre en mi corazón con gratitud.

Quiero agradecer a todas las personas de la cantera malaguista, que desde el primer día que llegué me educaron y me enseñaron los valores del club. A todos mis compañeros con los que crecí, aprendí y disfruté mil momentos dentro y fuera del campo y que siempre llevaré en mi corazón. También a todos los fisios, doctores, preparadores físicos, delegados, encargados del material...

No es un adiós, es un hasta luego. Gracias familia malaguista".