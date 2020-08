Adrián González: "Mi predisposición para seguir en el Málaga CF es máxima"

El capitán del Málaga, Adrián González, aseguró que su intención es la de seguir en el conjunto blanquiazul a pesar de que la profunda crisis que atraviesa la entidad ha llevado al club a comunicar a los futbolistas mejor pagados de la plantilla (y el madrileño está entre ellos) que tendrán que asumir un recorte de entre el 80 y el 90% de sus salarios si pretenden continuar.

"Ya nos imaginábamos que podía haber recortes, no sabíamos hasta qué punto. El club está trabajando ponerse al día de una mala gestión heredada. Entre todos trataremos de hacerlo de la mejor forma para que el Málaga siga adelante", afirmó en COPE Málaga, donde añadió: "Sí me ha sorprendido pero porque no me esperaba que lo primero que se estaba viendo sea un límite salarial tan bajo. Éramos conscientes de que esa rebaja drástica iba a haberla, pero no tanto. Hasta que no vayan pasando los días no se puede saber ciertamente cuál puede ser el límite real del equipo porque no se producen aún salidas. La Segunda no ha terminado y no sabemos el reparto televisivo. En esa tesitura estamos. El tema de la Covid ha hecho daño a muchos equipos en cuanto a entradas o abonos. El Málaga tiene el problema que tiene pero todos los equipos van a tener que ajustarse un poco".

Insistió Adrián en recordar que su idea es la de cumplir el contrato: "No voy a hablar de una posición drástica de parte del club porque tampoco hemos hablado de cosas claras, nos hemos sentado a hablar obviamente. Hemos dicho lo que pensábamos, yo he mostrado bastante predisposición a que sigamos hablando y a ver cómo podemos hacerlo. Estoy en continuo contacto con Manolo Gaspar. Van a ocurrir cosas en estos días con todo el equipo, ya estamos viendo que están llegando incluso compañeros nuevos. Al día a día, a seguir entrenando y mi predisposición, ya lo he dicho muchas veces, es escuchar al club en lo que sea. Es un porcentaje grande (la rebaja propuesta), pero más allá del tema del dinero, por lo menos en mi caso, hay que sentarse y valorar otras cosas. Durante estos días estaremos en contacto las dos partes y valoraremos todo. Vuelvo a repetir, ya he dicho muchas veces cuál es mi predisposición. En este sentido no hay duda. ¿Si me veo en Málaga? Yo sí, tengo contrato en el Málaga. Todos sabéis cuál es la situación. Mi predisposición es máxima con el club. He vuelto a hablar con Manolo el martes, vamos a ir viendo qué va pasando".

Charlas entre jugadores

"No lo comentamos porque acabamos de llegar de las vacaciones, pero empieza a ser un tema tan personal que a uno le resulta un poco complicado hablar con los compañeros de ese tema. La decisión que tome cada compañero habrá que respetarla y entenderla".

Límite para decidir

"No, el club acaba de terminar el campeonato hace poco. No ha terminado la Segunda, está un poco todo en el aire y esto va a llevar el tiempo que necesite. No sería justo que en ninguno de los dos casos nos pongamos plazos".

AFE

"Sí, están enterados. Obviamente también están enterados de otros asuntos, como en mi caso personal he aplazado parte del dinero que se me debía de la temporada anterior porque así me lo pidió el club y también lo saben".

Futuro

"Lo primero que me planteo es seguir escuchando al Málaga. Es verdad que a nivel colectivo no era lo que esperábamos, pero a nivel personal mi familia es feliz y yo soy feliz. Van a ser semanas largas, cada caso será distinto. Mi obligación moral creo que es escuchar al Málaga".

Planificación

"Ojalá hagamos buen equipo, además tengo constancia de que hay un montón de jugadores buenos que quieren venir al Málaga. Seguro que hacemos buen equipo, luego el presupuesto nada tiene que ver con lo que pasa en la competición. Cuando empieza LaLiga hay 18 equipos que pelean por todo, ya lo hemos visto. El que menos se espera puede estar arriba. Hay que formar un equipo que pueda y sepa competir, que ojalá tenga una base de años anteriores. Todo puede pasar en esta categoría".

Cantera

"Tienen una oportunidad única este año para encontrar su sitio. Ahí tenemos los casos de Isma, Juande, Cristo… Poco a poco van encontrando su sitio y tienen que entender que lo más difícil no es llegar sino mantenerse".

Posible liga de 24

"Lo he vivido con calma y de vacaciones. Una liga de 24 no me parecería bien sería modificar el calendario. Hay cosas que se me escapan, había un protocolo muy marcado de LaLiga para actuar y creo que se ha actuado de otra forma distinta".

Positivos por Covid

"Todo bien por ahora, todos con salud. Hemos pasado el test y mañana veremos si salimos negativos. Ahora los positivos tendrán que esperar mínimo 10 días en casa y tendrán ganas de empezar la pretemporada. Hay positivos en todos los equipos. Hemos tenido dos o tres semanas de vacaciones, la gente ha desconectado un poco más y aunque tomes medidas es verdad que en cualquier momento te puede pasar como le ocurre a cualquier otra persona. Cuando volvimos de la actividad volvimos del confinamiento y era mucho más difícil estar contagiados".