Cinco positivos por coronavirus en el Málaga CF

El mundo del fútbol sigue contando casos de contagiados por el coronavirus Covid-19. Muchos clubes de Primera y Segunda División han ido regresando al trabajo durante esta semana y después de realizar los diferentes test médicos han confirmado los positivos. El Málaga no es una excepción y este mismo jueves 13 de agosto anuncia que hay cinco afectados. La entidad informa de que ahora mismo no cuenta con autorización para decir si se trata de futbolistas o no.

Así lo comunicó de manera oficial la entidad de Martiricos: "Una vez conocidos los resultados de las pruebas PCR realizadas ayer en La Rosaleda, el Málaga CF confirma que cinco de ellas han dado resultado positivo en Covid-19. Las personas afectadas son asintomáticas y se encuentran bien. Tal y como marca el protocolo de LaLiga, cumplen cuarentena domiciliaria, donde permanecerán diez días. Una vez cumplido este periodo, se les realizarán dos pruebas PCR con 72 horas de margen entre ellas. Si ambas resultan negativas, se les dará el alta médica y podrán reincorporarse a sus labores diarias. El club ya se ha puesto en contacto con las autoridades sanitarias pertinentes para trasladarles esta información".

El conjunto blanquiazul tenía previsto comenzar la pretemporada el pasado lunes, pero finalmente se tuvo que retrasar hasta el miércoles 12 de agosto. En la mañana de ayer fueron pasando prácticamente todos los futbolistas que tienen contrato en vigor con el Málaga para someterse a las pruebas y aquí están los resultados.

LaLiga, viendo lo que estaba sucediendo en los equipos de Primera y Segunda, tomó la determinación el martes 11 por la tarde de endurecer los protocolos de seguridad y volver a un escenario similar al que se vivió justo después del confinamiento, extremando las precauciones, reduciendo al máximo el contacto entre individuos y proponiendo entrenamientos individuales.