Raúl Baena admite contactos con el Málaga CF

Raúl Baena (Torrox, 2/3/1989) admite contactos con el Málaga. El centrocampista está libre después de haber jugado la pasada temporada en el Atromitos griego. "Pude ampliar en Grecia pero decidimos esperar a cosas más interesantes que me gustaran más. El Málaga me contactó para saber un poco mi situación y ver qué predisposición tenía. Hemos mantenido dos o tres acercamientos. Ellos también están pendientes de todo lo que rodea al club, no saben bien todas las condiciones que van a tener para el año que viene de límite salarial y jugadores. Así que fue un interés para ver si se dan ciertas circunstancias para que sea factible. A ver cómo se desenvuelve todo y para mí sería un orgullo volver. A ver si se puede dar y ellos dan ese paso adelante cuando realmente se pueda", sostuvo en los micrófonos de SER Málaga.

Consciente de lo que hay en el Málaga, se apresuró a asegurar que lo económico no será una barrera en caso de que el club de La Rosaleda se decida a firmarle: “Me comentaron la situación económica que había, ellos saben que yo por jugar en el Málaga jamás lo haría por dinero. Así que en ese tema no quise ni entrar a hablar. Saben que mi predisposición en ese sentido es máxima y en todo lo que pueda ayudar no tendría ningún inconveniente en ayudar. No es un tema que priorice para jugar en el Málaga, es otro tema el que me mueve”.

De cualquier forma, está claro que Baena se deja querer: "Sería un sueño hecho realidad y no hay otra cosa que pueda con eso. A ver si se da. Entiendo la situación que tienen en el club, que es complicada. Si va para adelante bien, si no, ningún problema y desearle lo mejor. A día de hoy no hay nada más, nada claro. Es momento de esperar. Tampoco quiero por mi parte presionar absolutamente nada. No puedo decir una fecha ni nada, a ver cómo respira todo".

Habló de otro malagueño que ya tiene un acuerdo con el Málaga y al que conoce bien: "También he oído del tema de Escassi, que es amigo mío y jugamos juntos en las categorías inferiores del Málaga. Si se da, me alegraré mucho por él. Aparte de un gran futbolista es una gran persona. Del delantero (Orlando Sá) no tengo muchas referencias de él pero si lo han fichado, que tenga muchos éxitos".