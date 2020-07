El jeque Al-Thani pasa desapercibido tras la permanencia del Málaga CF

La alegría por la permanencia es común entre los malaguistas dentro y fuera. Manolo Gaspar lo eleva una "Champions" particular para el Málaga por la relevancia del momento. Pero hay una figura que ha quedado absolutamente relegada a un plano residual, la de Abdullah Al-Thani, que compartió un escueto tuit tras el partido contra el Alcorcón que apenas tuvo recorrido.

"Alhamdullah always", redactó el jeque. "Alabado sea el señor, siempre". Fue lo único que consideró oportuno decir el máximo accionista del Málaga, que durante los últimos meses se ha encargado de intentar enrarecer aún más el ambiente, centrándose especialmente en la figura del administrador judicial, José María Muñoz.

El viernes 17 de julio habló sobre Al-Thani, precisamente, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que dijo esto entre otras cosas: "Hay una intervención judicial y las leyes plantean que debe ser así, que los derechos de cualquiera estén protegidos. Nadie le va a quitar las acciones a los propietarios, pero si no están a la altura con dinero necesario, no encontraron camino o no quisieron vender, y no quisieron ampliar capital para no perder el control".