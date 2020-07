Manolo Gaspar: "Sí, señores, hemos ganado nuestra Champions"

Manolo Gaspar lleva el Málaga en las venas. No es sólo el director deportivo, prefiere considerarse una pieza más dentro de un engranaje cuyo único objetivo final es que el club esté lo mejor posible. Es fácil decirlo pero luego los actos no siempre acompañan. No es el caso del paleño, que conoce la entidad en todas sus ramas y también tiene los ojos de un aficionado. Por eso pone en valor la permanencia conseguida, porque va más allá de lo meramente futbolístico.

Se quiso expresar en redes sociales, utilizando la imagen del grupo en el césped de una vacía Rosaleda. La instantánea, que va camino de convertirse en icónica, llegó acompañada de un texto sincero: "Muchos pensarán que parece que hemos ganado la Champions, pues sí señores, hemos ganado nuestra Champions. Ha sido un año demasiado largo donde nos hemos enfrentado a más rivales de lo esperado, incluido un virus. Este grupo ha salvado la historia reciente del Málaga".

Efectivamente, el Málaga, aunque muchos no lo recuerden, hace poco más de un año se quedó sin ascenso a Primera División y ahí comenzaron a emerger los múltiples problemas que el club llevaba años barriendo bajo la alfombra. Problemas con las finanzas, con las inscripciones y los fichajes. Ejecutivos despedidos, ejecutores sombríos, las locuras de los Al-Thani, paseos por los juzgados, registros policiales. Vídeos robados, extorsiones, despidos locos. Abogados al mando. La normalidad de no tener un euro...

Eso y mucho más ha pasado en el Málaga en apenas un año. De rozar la gloria a rozar el infierno. A eso se refiere Manolo, que no cuenta todo lo que sabe pero sí todo lo que puede. Por eso la fotografía tiene tanta fuerza y el mensaje imprime mayor carga emocional: "Y en esta imagen no están todos... faltan los invisibles, los que facilitan mucho las cosas. A todos ellos, y sobre todo a los que desgraciadamente tienen que salir haciendo un gran trabajo en el día a día... a todos,GRACIAS CON TODO MI CORAZON". Importantes las mayúsculas, que son un grito. Pero de agradecimiento.