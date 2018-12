Al-Thani, los políticos y La Academia, capítulo 100

Cada cierto tiempo se provoca en Málaga un efecto que es ya casi tan típico como el terral o el taró. Es el enfrentamiento público entre los políticos del Ayuntamiento y el presidente del club de Martiricos, el jeque Abdullah Al-Thani. Además, uno de sus principales adversarios suele ser Eduardo Zorrilla (Málaga para la Gente). El concejal es uno de los grandes opositores a la construcción de la ciudad deportiva blanquiazul en los terrenos de Arraijanal. Como suele suceder con el empresario catarí, el asunto llegó al terreno de las redes sociales.

Para no perder el hilo, la cuestión es que en el último Pleno volvió a salir el tema de Arraijanal. IU Málaga para la Gente presentó una moción sobre la situación de los terrenos, la oposición de colectivos y ciudadanos a la construcción de un centro deportivo en parte de la zona y la necesidad de recuperar el proyecto de la Junta para estos terrenos.

Zorrilla apuntó las obras llevan paradas más de dos meses y lanzó un mensaje duro: "Las obras de la Fundación del jeque están paralizadas, no porque lo haya conseguido la plataforma @SalvaArraijanal o los partidos que nos oponemos, sino porque Al-Thani, fiel a su costumbre, no paga a la constructora. Aquello lleva camino de ser el Algarrobico malagueño. El proyecto de La Academia de la Fundación del Málaga no beneficiará a los niños y niñas de Málaga, sino sólo al jeque Al-Thani, porque los alquileres de las instalaciones son muy elevados (500 euros por hora), un negocio muy lucrativo".

El grupo político lo publicó en su cuenta de Twitter, el medio donde más le gusta desenvolverse al presidente Al-Thani, que además fue citado. Como no podía ser de otra forma, dio su réplica: "Estamos en buen camino para terminar La Academia de Málaga, veréis la realidad. Creo que habrá un paisaje verde mejor que el actual. No creo que exista un ser humano con una mentalidad tan atrasada como esta. Tu campaña fallará".

