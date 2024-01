El Alavés ficha a Julen Jon Guerrero, ex del Málaga

El Deportivo Alavés comunicó de manera oficial el fichaje de Julen Jon Guerrero hasta el año 2025. El bilbaíno (2004) es internacional en las categorías inferiores de España y aunque muchos quizás no lo recuerden, formó parte de La Academia del Málaga antes de firmar por el Real Madrid. Es hijo de un clásico del fútbol español como Julen Guerrero, que también estuvo en el club de La Rosaleda en la primera etapa del jeque Al-Thani. Este curso estaba cedido en el juvenil de la Roma (club que ha logrado la cesión para el primer equipo de Dean Huijsen, otro canterano blanquiazul).

Ya pescó el Alavés el pasado verano en la cantera malacitana cuando se llevó a Juanma López Juanmita, el jugador más destacado del Atlético Malagueño (especialmente en el tramo final de temporada y los play off). El extremo acababa contrato y no alcanzó un acuerdo para seguir en el Málaga al no tener garantizada ficha del primer equipo. Ahora coincidirán en el filial alavesista.

Comunicado del Deportivo Alavés

"El Deportivo Alavés trabaja en el presente a su vez construye su futuro con la incorporación del joven mediapunta Julen Jon Guerrero (Bilbao, 14 de abril de 2004) hasta 2025. El talentoso jugador llega a Vitoria-Gasteiz procedente de la Roma, donde ha militado en el conjunto sub-19 esta campaña, y tras el acuerdo alcanzado entre Deportivo Alavés y Real Madrid para su traspaso. Julen Jon se formó en las categorías inferiores de Málaga y Real Madrid, donde llegó hasta el equipo juvenil. La temporada pasada jugó en el Amorebieta en calidad de cedido y participó activamente en el ascenso del cuadro vizcaíno a LaLiga Hypermotion con más de 500 minutos disputados y cuatro goles anotados. El atacante bilbaíno, jugador de enorme proyección, destaca por su calidad para jugar en zonas intermedias, buen disparo de media distancia y llegadas desde segunda línea. El nuevo albiazul ya está en Vitoria-Gasteiz e integrará el plantel del filial babazorro a las órdenes de José Manuel Aira", informó en su web de manera oficial.