Dean Huijsen en Roma: Llegar y debutar ante la Atalanta

El marbellí Dean Huijsen vivió horas frenéticas en el fin de semana de Reyes. Llegó el viernes por la noche a Roma para firmar por el equipo de José Mourinho, se ejercitó por primera vez el sábado y el domingo jugó sus primeros minutos con la camiseta giallorossa. Jugó 45 minutos al salir al descanso precisamente por un ex malaguista, Diego Llorente. Y el canterano malaguista causó una muy grata impresión.

La Roma recibía al Atalanta en el Olímpico y el partido acabó 1-1, se adelantó Koopmeiners para los visitantes y empató Dybala para los romanistas. En la segunda parte, con Huijsen sobre el césped, la Roma apretó pero no consiguió llevarse el partido. Lo rozó Huijsen en un balón parado, su remate su fue rozando el poste. Demostró aplomo y personalidad a sus 18 años jugando ante 60.000 personas, yendo al corte con fuerza y también sacando la bola con autoridad, conectando en varios balones largos con Lukaku.

Llorente se ha lesionado en el aductor derecho, por lo que Huijsen puede tener continuidad en los próximos partidos, empezando por el derbi de Copa este miércoles ante la Lazio. No tiene muchos efectivos a su disposición, como explicaba Mourinho: "Todos sabemos lo que es. Un chaval de 18 años que tiene 10 minutos de la Serie A, pero que es uno de los proyectos de más calidad en el fútbol europeo a este nivel de edad. Será en el futuro un grandísimo futbolista. En nuestra situación, díficil a todos los niveles porque no tenemos jugadores disponibles y porque el fair play financiero no deja margen y nos pones unas limitaciones increíbles, es la situación que hemos encontrado para ayudarnos y lógicamente también para ayudarle a él a crecer porque no es nuestro jugador, es de la Juventus. Es un chico con grande confianza en sí mismo y gran autoestima, no tiene experiencia en Serie A pero sí la confianza de estos jugadores que son especiales. Su primer partido con la Roma será prácticamente su debut porque sólo tiene 10 minutos oficiales. Pero centrales tenemos a Llorente, Mancini y Huijsen, no hay más. Los demás son jugadores de otros puestos que pudieran jugar".