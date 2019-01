De la Torre desvela su última conversación con Al-Thani

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados, habló en los micrófonos de la cadena SER sobre la actualidad del Málaga. El edil confesó que en la última visita del presidente Abdullah Al-Thani a la capital de la Costa del Sol mantuvieron conversaciones en un tono amable y del que saca conclusiones positivas.

“Tuvimos un cambio de impresiones. Me demostró una vez más su cariño por el Málaga, su interés por el club, se expresó en esos términos y su deseo de que el club vaya lo mejor posible. Espero que se transforme en ese compromiso y que se continúen las obras de La Academia para que pueda ir sembrando para recoger. A la ciudad de Málaga siempre le viene bien tener un club de primerísima categoría, no hay que olvidarlo, que proyecte la imagen de fortaleza y vanguardia que la ciudad tiene como tal. Queremos que en fútbol también sea así”, explicó De la Torre, revelando parte del contenido de sus conversaciones con el sheikh.

En las últimas fechas están surgiendo diversas polémicas en relación con la construcción de la ciudad deportiva del Málaga en los terrenos de Arraijanal. Las obras llevan semanas en stand by después de un conflicto surgido entre el club y la constructora encargada de llevar a cabo la construcción de dicha parcela (Bilba Constructora).

"El jeque me insistió en su demostración de compromiso. Entiendo que La Academia está paralizada por un tema de encaje, de programación presupuestaria, de ingresos y gastos del club. Tengo la seguridad de que va para adelante la obra. Se hará e irá para adelante, estoy seguro", dijo de manera efusiva y optimista De la Torre, que también añadió: "No me gusta que estén paralizadas, pero entiendo que tampoco le gusta al Málaga y que sus razones tendrá y que las obras seguirán adelante".

Acerca de la situación de los terrenos de El Viso, De la Torre se desligó y aseguró que desde la Casona del Parque se ha cumplido sobradamente: "Hemos colaborado para que el Málaga tuviera recursos en base al antiguo terreno de El Viso, que al Ayuntamiento le interesaba mucho cedérselo a la Universidad. El Ayuntamiento hacía una operación a favor de la Universidad de Málaga, le hemos entregado casi dos millones de metros cuadrados a la universidad en la historia, estos 40.000 están en un punto estratégico que conecta los dos campus, el primitivo de los años 70-80 y el de final de los 90. Al club le interesaba también por tener más inversión. Se ha cumplido por nuestra parte todo lo previsto para cumplir los objetivos".