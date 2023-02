Álex Calvo: "Lo hemos dejado todo en el campo, hemos dado la cara"

Dura derrota para el Juvenil División de Honor del Málaga CF que le hace despertarse del sueño de estar en la Final Four de la Copa del Rey de dicha categoría, aunque el combinado de Luis Bueno vendió muy cara su piel ante el Real Madrid en estos cuartos de final del torneo del KO. Su propio capitán reconocía al término del encuentro el esfuerzo que hicieron tanto él como sus compañeros: "Lo hemos dejado todo en el campo, yo en el minuto 90 no podía ya con los gemelos, tengo una lesión también y he forzado para estar... el equipo ha dado la cara. Por una cosa o por otra no hemos podido empatar, nos vamos contentos, no me voy para nada con la cabeza baja".

Su gol a la vuelta de vestuarios sirvió para recortar distancias y hacer ilusionar a unas gradas abarrotadas en el campo de la Federación Malagueña, unas 1.200 personas se dieron cita y llevaron en volandas al equipo: "Hemos sentido un apoyo increíble desde todos lados, ha venido gente desde muy lejos. Mi familia ha venido desde Córdoba, casi 20 personas a animar al equipo. Ha sido una sensación muy bonita". El 7 blanquiazul confesó cómo vivió su segundo tanto en esta competición, ya que fue el encargado de convertir el penalti que eliminó al Barcelona: "Es una ilusión muy grande, siempre intento ayudar al equipo y me ilusionado y todo con el gol, porque me acuerdo de mucha gente que no está aquí conmigo y por tal de ayudar al equipo me alegro un montón".

La celebración besándose el escudo dejó claro porqué este cordobés de nacimiento porta el brazalete: "Llevo aquí casi 8 años, llegue desde muy chico y el Málaga me ha enseñado unos valores que no me ha podido enseñar otro club porque nunca me querido ir de aquí. Soy casi malaguista y siento el escudo".