Luis Bueno: "Esta experiencia va a servir mucho para sus carreras en este club"

No pudo ser, el Juvenil División de Honor del Málaga CF reaccionó tarde ante el Real Madrid en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey de dicha categoría, cuando los pupilos de Luis Bueno se dieron cuenta ya iban 0-2 por detrás en el electrónico. Así explicó el técnico blanquiazul cómo influyó la pena máxima que cometió su capitán Álex Calvo sobre Manuel Ángel en el minuto 14 de partido: "No vamos a poner ninguna excusa porque somos un grupo trabajador, pero el penalti nos ha penalizado. El fútbol son circunstancias y esa nos ha pesado un poco. El segundo gol si es verdad que es mucho más evitable... el sueño dura hasta aquí y estoy orgulloso lo primero de mis jugadores, de mi cuerpo técnico evidentemente y del club".

Sin embargo, los blanquiazules vendieron cara su piel y tras el descanso consiguieron recortar distancia muy pronto por mediación de su capitán. Luis Bueno confiesa cuál fue la arenga en el entretiempo: "Le he dicho que no han hecho una mala primera parte, ni mucho menos, que el penalti evidentemente es algo que nos ha lastrado y que había que hacer mejor ciertas cosas y hemos tardado poco en mejorarlas. Nos lo hemos creído en la segunda parte, pero hay cosas que no se comprenden, faltas, paradas.... Son muy buenos, tienen un auténtico equipazo, lo habéis visto con vuestros propios ojos, pero aquí también tenemos buenos jugadores y lo estamos viendo desde el cadete, pasando por el juvenil y llegando al primer equipo".

El míster jienense también destacó que su equipo ganó en intensidad: "Hay superioridad en todos los sentidos, en lo económico, en el número de jugadores, lo que cobran, dónde los firman... pero en corazón y garra no nos superan". Por ultimo, quiso dar las gracias a las aproximadamente 1.200 personas que se desplazaron a apoyar a los suyos: "No decido en la sensación que tienen ellos, pero yo con este equipo voy a todos lados. Eso es lo que yo me llevo, la pena es que nos faltó ese pellizquito, pero esto va a servir mucho para sus carreras en este club".