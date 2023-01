Álex Gallar está de vuelta, ¿otro fichaje de invierno?

El empate del Málaga CF ante el Tenerife dejó un sabor de boca amargo tras el dominio de los blanquiazules en la primera parte y recta final del encuentro. Más aún cuando los tinerfeños consiguieron adelantarse con fortuna, ayudados por el travesaño, en una de las únicas ocasiones que tuvieron cerca de los dominios de Rubén Yáñez. Encima Escassi y Genaro vieron su quinta amarilla y por lo tanto no podrán comparecer sobre el césped de Ipurúa en el siguiente duelo liguero ante el Eibar. Sin embargo, la nota positiva la dejó Álex Gallar, quien regresó a disputar minutos en el campeonato regular. Algo que no ocurría desde hace nueve jornadas, fue en la trece ante precisamente el siguiente rival, contra el Eibar en La Rosaleda, donde disfrutó de 45 minutos.

El mediocentro de Terrasa cuajó un arranque regular en las primeras ocho jornadas pero una sobrecarga en su cuádriceps izquierdo le obligó a estar apartado cuatro jornadas. Regresó ante el conjunto vasco, como se comentó anteriormente, y vivió el encuentro ante el Cartagena en el banquillo. Fue su última aparición. Luego un cúmulo de circunstancias le volvieron a parar durante siete jornadas. Por fin, después de una mala racha, el blanquiazul estuvo en la eliminatoria de Copa del Rey ante el Nàstic y también regresó en Liga este sábado ante el conjunto de Luis Miguel Ramis.

"Estoy bien. Con muchas ganas e ilusión por empezar, aunque quede media temporada. Vengo de unas molestias físicas y de una desgracia. Era necesario tomármelo con paciencia. El club me ha apoyado en todo momento. Y gracias a mi familia y la gente por el apoyo que he recibido", comentó el jugador en el post partido.

Pepe Mel le comentó por el pinganillo a Nacho Pérez, primer entrenador debido a la sanción de dos partidos del madrileño, que lo incorporase en lugar de Genaro en el descanso. Su actuación fue de menos a más, sin embargo cuando entró en calor y cogió el ritmo de partido estuvo muy participativo. Incluso se animó a probar suerte desde la frontal. Le falto poco para clavarla donde duermen las arañas. Sin duda, si Gallar retoma su mejor nivel será una alegria para la entidad de Martiricos e incluso podría ser un fichaje de invierno.

La buena noticia es que el 11 se encuentra en forma: "Me he visto sorprendentemente bien. Las primeras acciones me han dado confianza. El equipo me necesita en cierto modo, aunque no soy un salvador. Soy un jugador con un punto de atrevimiento. He salido desde el banquillo, el míster lo ha decidido así. Pero hemos visto sobre el campo a un Málaga valiente".