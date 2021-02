Alexander González, una alegría entre pesadillas

Sorprendía Alexander González en la madrugada del martes con una denuncia por un robo sufrido en el hotel donde se alojaba. Una nueva pesadilla para un futbolista que cuando llegó al Málaga fue rebotado del Dinamo de Bucarest, de donde se marchó por impagos del club rumano. Así que necesitaba también alguna noticia positiva para compensar de algún modo su mala racha. Y esa alegría llega en forma de renovación hasta 2022.

Informaba ayer El Desmarque de la ampliación automática del jugador venezolano por partidos disputados. Alexander González tenía que estar sobre el campo 45 minutos en al menos cinco encuentros de competición oficial. La cifra la superó tras el partido ante el Zaragoza, donde fue titular y jugó hasta el descanso.

El internacional por Venezuela llegó cuando se abrían las puertas del mercado invernal debido a la desgraciada lesión de Iván Calero. Llegó liberado por el Dinamo y Manolo Gaspar firmó por la presente temporada con este punto en el contrato bastante asequible. Pellicer está contando con él para diversas posiciones, igual que hacía con el propio Calero.

Así que en lo deportivo no le va nada mal, pero fuera del campo ha explotado por el supuesto robo que ha sufrido como por un conflicto que ha hecho público con la cadena del hotel donde se alojó en su llegada a Málaga mientras encontraba viviendo.

Su versión de los hechos

“Quería hacer este comunicado para comentarles de una situación inesperada. Luego de los eventos ocurridos en el anterior club, Dinamo, donde fue público conocimiento, tuve la fortuna de llegar al Málaga, equipo que me recibió desde el primer día con la mejor disposición”, comenzó el venezolano, que siguió: “En mi llegada a esta ciudad, estuve viviendo en el hotel Ilunion mientras podía encontrar para alquilar un apartamento para vivir con mi familia. En este hotel incluso pasé fin de año, pues recién llegábamos”.

“Días después aún sigo con la búsqueda para alquilar y llego un día a mi habitación, estaba reordenando cosas y me dispongo a revisar la caja fuerte que tenía a mi servicio y que dispone el hotel exclusivamente para sus huéspedes, en ese momento me di cuenta que faltaba todo mi dinero, el que me había llevado en efectivo y que correspondía a mantenerme con mi familia en esta ciudad y para el alquiler”, prosiguió.

“A partir de este momento comenzó un real pesadilla, tuve que ir a la policía, hacer denuncia. Busqué un abogado para que me asesorara, ambos coinciden que legalmente el hotel debe responder por el dinero desaparecido. El hotel se salva diciendo que deben esperar las investigaciones y resulta que las investigaciones no pueden avanzar tanto, ya que el hotel no cuenta con la seguridad óptima para poder colaborar. Que quiere decir (las cámaras están en otra posición diferente a la necesaria para observar quién entró a la habitación en nuestra ausencia y sacó el dinero)”, detalló el defensa.

“Les hago el cuento más corto, el hotel hasta el día de hoy sigue sin dar respuesta y la verdad es que es un irrespeto de parte de esta cadena de hoteles y de todos quienes se representan en ella”, añadió Alexander González, que pidió difusión y el etiquetado de su perfil y también de la hotelera: “Por eso quiero pedirte tu ayuda, esto nunca lo hice pero hoy me es necesario. Ellos son quienes se deben hacer responsables, eso está ya decidido, sólo quiero que me ayudes compartiendo esta publicación en tus historias”.