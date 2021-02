El Málaga comparte un nostálgico vídeo con su afición

"Jugar en La Rosaleda nos está golpeando", lamentaba Sergio Pellicer tras la derrota contra el Real Zaragoza. Los blanquiazules no consiguen enderezar el rumbo en el estadio de Martiricos, otrora un fortín donde no se regalaba nada. Desde el 22 de octubre ante el Sporting de Gijón no se celebra un triunfo liguero. Y la nostalgia invade a todos. El propio club lo exteriorizó con un vídeo emotivo y recordando el 8 de marzo de 2020, la última vez que las puertas estuvieron abiertas. También con los maños.

El Málaga compartió un montaje con imágenes de lo más variadas de sus aficionados con algunos cánticos como banda sonora. Soniquetes que sonaron por la megafonía de La Rosaleda en la pasada jornada. "La Rosaleda es un estadio especial. Nadie que haya vivido un encuentro en directo sentado en sus butacas lo duda. El ambiente que genera el malaguismo es mágico. En familia, con amigos, en pareja o de forma individual, los aficionados se funden en una fraternidad que hacen de la hinchada un elemento determinante en los encuentros. Una marea con una fuerza impresionante", comenzaba su alegato el Málaga.

"Aquel 8 de marzo La Rosaleda presentó un aspecto inmejorable. Fue una de las mejores entradas del año, apenas se veían asientos vacíos y, aunque no fue un llenazo, la sensación era que no cabía un alma más. El equipo no logró sumar, pero los malaguistas no cesaron de alentar a los suyos ni un momento. Cada aproximación, cada córner, era una explosión de gritos de ánimo para los once de blanco y azul", recordaba.

"Sin saberlo, le dimos una despedida perfecta a La Rosaleda. Un encuentro que se revolvió con una amarga derrota en el 86’ -cuando más duele-, pero que no mermó en ningún momento a la intensidad de su grada. Desde ese gran día no nos vemos, pero no será el último. Necesitamos que os cuidéis mucho para poder contar con todos vosotros. Mientras, nos emocionamos cuando vemos vuestras imágenes en RRSS con el hashtag #YoEstoyEnLaRosaleda y seguiremos oyendo vuestros cánticos por megafonía. No es lo mismo, pero así nos parece que está un poquito más cerca el ansiado regreso. En las victorias, empates y también en las derrotas…", finalizaba el texto.