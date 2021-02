Luis Muñoz y la exigencia

Lo más bonito del partido del Málaga contra el Zaragoza fue el gol de Luis Muñoz. El canterano no está teniendo la continuidad en su rendimiento que esperaba esta temporada, pero sí que es una de las piezas más usadas por Sergio Pellicer. EL canterano habló ayer en Área Malaguista de 101Tv y re pasó la situación actual del equipo empezando por su diana.

“A lo mejor me tengo que soltar más a la hora de esos tipos de golpeo. Intentamos más que nada abrir hacia banda para buscar muchos centros. El Zaragoza estaba encerrado y era difícil entrar por el medio. Salí de un drible y pensé que esa era la mía. Mi primer gol como profesional con el Málaga. Me voy con mal sabor de boca porque no sirvió para nada pero ya he roto esa racha, he abierto la lata y espero que entren más y que podamos puntuar”, explicó.

En cuanto a su rendimiento también fue claro: “Me veo bien. Es verdad que a lo mejor, no es que haya bajado el nivel, pero sí que ahora se me están pidiendo más cosas, como capitán o como jugador que en la plantilla se ha apostado por mí. Pero tengo la misma entrega, las mismas ganas y la misma ilusión. Hay partidos que te salen mejor o peor las cosas, pero entrega, ganas y sacrificio sigo teniendo el mismo que el año pasado”.

En lo referente al vestuario tras la última derrota, Muñoz habló del estado anímico del grupo: “Está triste. El partido del domingo es el cúmulo de nervios que tiene el grupo por conseguir la victoria en casa. Somos los primeros en querer cambiar esa suerte, nos hicieron tres ocasiones y dos fueron goles. No tuvimos suerte, tuvimos ocasiones y sacamos 12 o 13 veces de esquina”.

“Cuando no se sacan puntos se piensa que bajamos, pero el partido del otro día es más completo que contra el Alcorcón. Sin embargo, conseguimos la victoria y el domingo no fue posible. Al Zaragoza le salió un partido redondo. Luchamos por lo que tenemos que luchar, nos gustaría jugar el play off, claro, pero tenemos que pelear por los 50 puntos que es lo principal”, espetó.

Muñoz fue abordado también por el cambio de dibujo del equipo: “Cada partido es un mundo. Si hubiéramos ganado con línea de cinco hubiéramos seguido. Cambiamos de sistema y el equipo fue mejor, pero cada partido tiene su juego. Son cosas que tiene que ver el míster. Si es de cinco, cinco; si es de cuatro, cuatro. No puedo entrar en ese debate porque son cosas del cuerpo técnico”.