Ale Benítez: "Le toca al Málaga decidir si cuenta conmigo o no"

Ale Benítez es uno de esos buenos futbolistas de la cantera del Málaga CF que ahora luchan por asentarse en el primer equipo. Aun siendo consciente de que su equipo es el Atlético Malagueño, quiere merecerse más. Tiene ese sentimiento de pertenencia al que tanto aluden Manolo Gaspar y Sergio Pellicer. El futbolista termina contrato el próximo 30 de junio, pero quiere seguir y se deja querer.

“Yo siempre he dicho que este es mi club. Aquí es donde me he formado, me lo ha dado todo y quiero estar en el club. Ahora le toca al club decidir si quiere contar conmigo o no. Eso ya se verá, poco a poco. Todavía queda hasta junio, estoy tranquilo y voy a seguir trabajando al máximo”, dijo en una entrevista en el programa Objetivo G9 de 101 Televisión.

“Jugar con el primer equipo es un premio. Mi equipo es el filial, pero todo lo que venga, bienvenido sea, sobre todo si es eso. Llevo ya diez años en el club, entré con diez y ni me podía imaginar llegar a donde estoy llegando. Si quiero que siga siendo así, tengo que trabajar y a por todas”, comentó.

Hay competencia en el lateral derecho con Ismael Casas, Alexander y hasta Mejías. Pero Benítez no siempre jugó ahí: “Yo jugaba de extremo, soy el típico lateral reconvertido. Siempre he tenido un perfil más ofensivo y me ha costado más defender, pero conforme van pasando los años y creo que sobre todo en este, he dado un paso adelante en el tema defensivo y me he dado cuenta de muchas cosas que antes no valoraba defendiendo y ahora sí. Creo que estoy creciendo bastante en ese aspecto”.

Lo que tiene también más que claro es cuáles son sus prioridades actuales: “Al final estar en el primer equipo te hace tener una vida profesional, ya estás compitiendo al máximo nivel. Entonces el entrenamiento secundario que nunca se ve: Gimnasio, comida, descanso… Eso ya lo tienes que llevar a rajatabla y seguir como un profesional más. Eso te ayuda, ese extra”.

Tercera División

“Cambia porque son casi todos equipos de aquí, son derbis y se juegan motivados. Todos quieren ganarnos. Es complicado. Y también somos unos cuantos que subimos y bajamos con el primer equipo. Al final no entrenamos con el filial la mayoría de veces y eso lo complica también. Pero creo que a la liga le ha venido bien este formato. Estoy contento por el equipo. Semana muy importante y crucial para meternos arriba, quitarle el primer puesto al Vélez”.