El once del Algeciras ante el Málaga CF, marcado por los centrales

Lolo Escobar tiene tarea prioritaria para el próximo sábado, en el que el Algeciras Club de Fútbol se enfrentará al Málaga en el Nuevo Mirador (18:00): elegir quién desempeñará las funciones de central junto a Juan Rodríguez. Las tarjetas amarillas que se le mostraron a Yac Diori y Admonio este pasado sábado descartan a estos dos jugadores y abren una cuestión importante sobre el once titular, nada fácil de resolver.

El entrenador algecireño tiene la pregunta en su cabeza desde que terminó el partido frente al Linares. De hecho, los cambios que hizo en el tramo final del encuentro tenían como objetivo prioritario salvaguardar la línea de centrocampistas, toda vez que los centrales ya estaban amonestados y sabía que no iba a poder contar con ellos. Había que preservar la creación de juego, y optó por relevar a Borja Fernández, que tenía ya cuatro tarjetas, y arriesgarse a dejar en el campo a Eric Montes, con otras cuatro.

En condiciones normales el jugador que debería completar la zona central de la defensa algecirista sería Curro, pero está saliendo de una lesión. Entró en la convocatoria el pasado sábado, pero ya el entrenador adelantó en la rueda previa al encuentro que había que cuidar al jugador local en su regreso al juego.

Las opciones de Lolo Escobar

Así, hay que buscar en la plantilla quien pueda responder bien a la exigencia, frente a un rival como el Málaga. En esta situación aparece Sergio Santos como posible pareja de Juan Rodríguez en el centro defensivo. Su posición habitual es el lateral derecho, pero tiene alguna experiencia como central, aunque mínima comparada con el lateral. Ya en su presentación expresó su polivalencia, incluyendo la posición de central entre las posibilidades que ofrece su juego.

Escobar tiró de ironía ante los periodistas en la rueda que ofreció tras la victoria frente al Linares. "Ya entré pensando que qué voy a hacer porque Diori y Admonio no podrán jugar. Lo mismo esos veinte aficionados que tanto me critican por mis inventos, esta semana me van a tener que aguantar", declaró.