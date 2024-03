Alberto Bueno: "Me fui de Málaga con la espinita de no poder mostrar mi fútbol"

Alberto Bueno Calvo (Madrid, 1988) es uno de esos jugadores talentosos que salen de la cantera del Real Madrid y hacen gran parte de su carrera fuera de Valdebebas y, en este caso, supo y está sabiendo enfocarla bien y todo eso lo llevó por pasar por clubes como Oporto, Málaga CF, Rayo Vallecano y Algeciras CF, entre otros. Actualmente, se encuentra lesionado de una rotura de ligamento cruzado y sumido en un proyecto emergente como es el caso de la Kings League. En la previa del derbi andaluz entre dos de sus equipos, ha hablado en exclusiva para MálagaHoy.

-¿Qué recuerdo tiene usted de su etapa como jugador del Málaga CF?

-Pues mira, Málaga, la verdad que fue un paso corto porque fue un momento donde yo estaba en una situación compleja, me salió la posibilidad para ir allí y bueno, fue inestable en el sentido de que yo iba por el entrenador y acabé prácticamente sin haber jugado minutos, porque se fue a los días de mi llegada, pues hubo un cambio de entrenador que dificultó un poco todo. A partir de ahí, pues, te queda luchar. Y bueno, la verdad es que la espinita negativa que el equipo terminó descendiendo y que realmente no tuve la posibilidad de mostrar en forma de minutos, pues mi fútbol y mostrar, digamos, mi potencial o mi forma de jugar para intentar ayudar al objetivo que era en ese momento la permanencia, pero a nivel de afición, de ciudad, de club, pues la verdad que he encantado de poder formar parte de eso.

-⁠¿Cómo se encajó el duro golpe del descenso en ese vestuario?

-Obviamente, un descenso es duro, especialmente porque Málaga es un equipo que no estaba ni acostumbrado ni preparado para esa situación. Es decir, que Málaga siempre estaba pensando en buscar, digamos, pues quedar en una posición cómoda y soñar con esas posiciones que te dan acceso a soñar con Europa o acercarte un poquito a esos puestos un poco más europeos. Es verdad que la temporada no fue buena, que la temporada fue bastante inestable, que ya a nivel de club se podía palpar y se podía sentir que el club estaba un poco inestable, pero la verdad que la gente que trabajaba dentro, que los propios trabajadores del propio club, que la gente de la afición, pues te mostraban un cariño y una cercanía porque lo sentían muy suyo, muy cercano. Y por eso fue aún más doloroso todo.

-⁠¿Cómo se sintió al poder levantar el título de campeón de la Kings Cup en La Rosaleda? ¿Fue algo similar a una redención hacerlo tras el descenso a Segunda División?

-Sí, a ver, son contextos diferentes, pero si te digo la verdad, me sirvió para, como tú dices, quitarme un poquito la espinita y sobre todo que la gente también me mostrase un cariño porque yo entiendo que de mi etapa en Málaga, pues no fuese todo bueno, especialmente porque, bueno, pues que a nivel de minutos no suben los esperados y no pude ayudar realmente a conseguir esa permanencia. Y eso, pues, fue algo que a mí me dejó un poco tocado en la parte de no poder contribuir a conseguir el objetivo y llegar allí en un contexto diferente, como es la Kings League, que la gente me conociese, que la gente me valorase, incluso me dijese 'oye, pues me hubiese gustado que este nivel que estás mostrando ahora en situación diferente, pues que te hubiesen dejado aquí en su momento', fue algo que me hizo bastante feliz porque es verdad que yo, quitando la parte un poco futbolística Málaga es una ciudad que valoro muchísimo que me parece una ciudad muy futbolera y que una vez más lo demostraron con este formato que estamos jugando ahora.

-⁠Actualmente, ¿sigue la actualidad del Málaga o le ha perdido la pista después de tantos años desde su salida del equipo?

-Lo sigo porque al fin y al cabo es un club que tiene cierta afinidad, cierto cariño, es cierto que los jugadores y la gente que trabaja en el club cada vez son menos los integrantes que compartieron conmigo en mi momento y, por un lado, sigues con optimismo esta Primera RFEF porque es una competición que yo conozco poquito, pero conozco y sé que es competitiva, sé que es difícil sé que el llegar al primer puesto para asegurar el ascenso directo es muy difícil, pero que luego hay unos play-offs muy duros, donde ahora mismo está el Málaga venido a más y ojalá, pues puedan culminar con un ascenso para poquito a poco ir recuperando ese puesto donde realmente se merece.

-¿Cómo piensa usted que puede ser el partido?

-Ya te digo que es un partido que va a ser difícil va a ser difícil porque los dos vienen en una dinámica bastante buena y prácticamente, pues, ha enganchado una dinámica de victorias consecutivas tiene jugadores diferenciales en la categoría y Algeciras a pesar de que es un equipo que ha tenido bastante cambio en la planificación de plantilla que ha prácticamente cambiado, pues me atrevería a decir al 80% de la plantilla ha conseguido una dinámica buena de resultados y es un equipo bastante fiable y sueña con meterse en esa zona de playoff y ahora mismo es el tramo decisivo de la temporada donde realmente, pues estos partidos contra rivales directos van a marcar, pues, si ellos lo consiguen o no su objetivo.

-⁠¿Cómo fue su paso por el Algeciras?

-Algeciras fue un paso que después de estar fuera de España, especialmente en Portugal, y venía de un año en Grecia, tenía ganas de acercarme un poquito más a al fútbol que más conocía, al fútbol que máscontrolaba y acercarme un poquito a la familia y fueron seis meses los cuales estuvimos peleando hasta el final por ese sueño de meternos en play-off, nos quedamos justo a, creo que a un puntito de no entrar y fue la última jornada donde nosotros sí conseguimos ganar, pero los resultados no nos beneficiaron y bueno, una ciudad como son las del sur, pues muy pasionales con su equipo, en el cual, pues vi un grupo humano y un grupo a nivel deportivo muy entregado en su objetivo y la gente la verdad que apretaba mucho, así que no será un partido fácil en este sentido para Málaga.

-⁠Este fin de semana se van desplazar algo más de un millar de malaguistas a Algeciras, ¿qué ambiente espera usted que conoce a ambas aficiones?

-Va a ser un ambiente de fiesta, obviamente va a ser un derbi, aunque aquí se considera que el Algeciras contra el Linense es el derbi por antonomasia, digamos el más cercano el de la línea, pero realmente es que Málaga está muy muy cerquita y entonces, pues, con la afición que tiene y con lo que se está jugando el Málaga yo creo que va a ser como un mosaico digamos la grada de azul y blanco y obviamente de rojo y blanco. Creo que va a ser un desplazamiento bonito y bueno y al final luego, pues ganará el mejor y es verdad que a nivel de jugadores y posiblemente de sobre todo de historia, pues el Málaga está un pasopor delante, pero el Algeciras es un equipo que comandado por su capitán, que es Turrillo, que es uno de los mejores exponentes de lo que siente allí la ciudad y que conoce perfectamente aquello, pues no van a poner las cosas fáciles.

-⁠¿Cómo va su recuperación de su lesión actual?

-Pues despacito, muy despacito, porque con este tipo de lesiones, pues son lesiones que son lentas, ¿sabes?, pero bien, o sea, animado, optimista e intentando, pues bueno, que vayamos ahí dando pasitos adelante cada día hasta recuperarme por completo de una lesión tan complicada como una rotura de ligamento cruzado.